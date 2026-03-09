Azul Antolínez, Reina de la Vendimia 2026: "Miré la capa y la banda al despertar y no lo podía creer"

reinas y autoridades

Durante la entrevista también habló de su relación con la virreina Agustina Giacomelli. “En la convivencia pegamos una linda amistad. Nos llevamos muy bien y vamos a trabajar bien las dos”, aseguró. Entre sus pasiones personales, contó que practica enduro y suele recorrer las dunas de El Nihuil, aunque aclaró que lo hace por placer y no de manera competitiva.

Azul Antolínez reina nacional de la vendimia caballo

Antolínez también destacó el valor cultural de la fiesta mendocina. “Se me pasó volando la Vendimia. El talento que tenemos en Mendoza es un orgullo”, afirmó.

Y aunque reveló que de niña nunca soñó con ser reina, hoy siente que la corona es una oportunidad para aportar desde lo humano: “Siento que tengo mucho para ofrecer como persona, y esta es una hermosa manera de hacerlo”.