Azul Antolínez, Reina de la Vendimia 2026: "Miré la capa y la banda al despertar y no lo podía creer"

La flamante Reina Nacional de la Vendimia 2026 Azul Micaela Antolínez compartió este lunes sus primeras sensaciones tras la coronación durante una entrevista en el programa “No tenés cara”, conducido por Ricardo Montacuto en Radio Nihuil. La joven de San Rafael confesó que aún le cuesta dimensionar lo ocurrido: “Miré la capa y la banda al despertar y no lo podía creer. Estoy muy agradecida, no me lo esperaba. Fue muy emocionante, algo maravilloso”, relató.
Coronada en el Teatro Griego Frank Romero Day durante el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Antolínez anticipó que se viene “un año colmado de trabajo”, en el que buscará mantener un contacto cercano con la gente. “Mi perfil será solidario”, adelantó, al contar que una de sus primeras acciones será colaborar con el Asilo Hogar Las Mercedes.
La nueva soberana, de 21 años es emprendedora: tiene un local de maquillaje en la peatonal de San Rafael. Además, mantiene un fuerte vínculo con las tradiciones del sur mendocino: su abuelo fue agricultor toda la vida, una historia familiar que la conecta con el corazón productivo de la provincia.
Durante la entrevista también habló de su relación con la virreina Agustina Giacomelli. “En la convivencia pegamos una linda amistad. Nos llevamos muy bien y vamos a trabajar bien las dos”, aseguró. Entre sus pasiones personales, contó que practica enduro y suele recorrer las dunas de El Nihuil, aunque aclaró que lo hace por placer y no de manera competitiva.
Antolínez también destacó el valor cultural de la fiesta mendocina. “Se me pasó volando la Vendimia. El talento que tenemos en Mendoza es un orgullo”, afirmó.
Y aunque reveló que de niña nunca soñó con ser reina, hoy siente que la corona es una oportunidad para aportar desde lo humano: “Siento que tengo mucho para ofrecer como persona, y esta es una hermosa manera de hacerlo”.