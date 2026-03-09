En los desfiles de Vendimia 2026 ganó el carro de La Paz con la imagen de sus dos reinas nacionales

Carro de La Paz en la Vía Blanca de la Vendimia 2026 El carro ganador de La Paz en esta Vendimia 2026 llevó la imagen de su segunda y última reina nacional, Ana Laura Verde. Foto: Gentileza Municipalidad de La Paz

También incorporó detalles dorados que evocaron los 90 años de Vendimia y las tradiciones que forjan la identidad de este departamento del Este mendocino. Las reinas nacionales de la Vendimia de mandato cumplido Lorena Lorca (1996) y Ana Laura Verde (2023) fueron honradas aquí como representantes máximas de la figura femenina de La Paz en contexto de la fiesta.

Para ello, en cada lado lateral del carro alegórico de la Vendimia 2026 La Paz eligió colocar dos gigantografías con el rostro coronado de sus únicas reinas nacionales. Y sumó música en vivo durante el recorrido, tanto nocturno como diurno, mientras la reina departamental y su corte repartían racimos de uvas al público.

Vía Blanca de las Reinas - Vendimia 2026 - carro de La Paz El diseño del carro paceño rindió homenaje a la mujer en la Vía Blanca y Carrusel de la Vendimia 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de La Paz

En total, el municipio que gobierna el peronista Fernando Ubieta se llevó $3.750.000.

San Rafael también ganó en Vía Blanca y Carrusel

Además de llevarse la corona nacional en la elección de la reina de esta Vendimia 2026, San Rafael se quedó con el segundo puesto del concurso de carros alegóricos que le dan vida a la Vía Blanca y Carrusel.

Su soberana Azul Antolínez saludó y repartió sonrisas y obsequios en los tradicionales desfiles callejeros de Vendimia desde su carro departamental que fue seleccionado por el jurado.

Inspirado en la escenografía de su fiesta departamental 2026, “Tierra de Sueños”, el carro de San Rafael se destacó por su carácter abstracto en la que formas y distintos niveles recorrieron el espacio para representar la belleza y la cultura del departamento, según la descripción de sus responsables.

Carrusel de la Vendimia 2026 con el carro de San Rafael Entre vides y barricas se colocaron las soberanas sanrafaelinas de la Vendimia 2026. El carro se llevó el segundo premio. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

El carro vendimial llegó del sur provincial a la capital de Mendoza con estructuras curvas iluminadas en el frente que simbolizaron los sueños que impulsan a la comunidad. Mientras que en el centro se destacó la reina departamental y hoy soberana nacional electa, acompañada por su corte y rodeada de vides artísticas que representaban la producción vitivinícola.

En la parte trasera del carro sanrafaelino se observaban barricas que rendían culto al momento en que el vino reposa tras el proceso de elaboración. El diseño también buscó referenciar los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia al emular su primer afiche de 1936 mediante una combinación de metal oxidado y tecnologías contemporáneas que unieron pasado y presente.

Vendimia 2026 Carrusel San Rafael 2 Además de la reina nacional, San Rafael se quedó con el segundo puesto del concurso al mejor carro vendimial. Foto: Cristian Lozano/UNO

Así las cosas, el municipio dirigido por el peronista Omar Félix ganó $2.250.000.

Premio al trabajo de los equipos municipales en Vendimia

El jurado del concurso organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia este año estuvo integrado por Franco Marchionni, en representación del Colegio de Arquitectos de Mendoza; Alejandra Marcela Alcaíno, por el Instituto Nacional de Vitivinicultura; Estela San Sebastián, por Corenave; Laura Isabel Yanzón, por la UNCuyo; y Néstor Sebastián Ladrón de Guevara en representación de la Subsecretaría de Cultura de la provincia.

El objetivo central de esta iniciativa que lleva años realizándose es poner en valor el trabajo de los equipos técnicos y artísticos de los 18 municipios, responsables del diseño y la construcción de los carros que acompañan a las reinas departamentales y forman parte de uno de los momentos más esperados por el público en los festejos de la Vendimia.