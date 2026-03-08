Vendimia 2026: Mendoza ya elige a la próxima reina y disfruta de su fiesta mayor

¡Voto cantado!
Los intendentes prácticamente inauguraron la votación en los tótem digitales donde ya se elige a la próxima reina de la Vendimia 2026.
Los jefes comunales se apuraron a emitir el voto electrónico para después disfrutar del espectáculo central, que se hizo esperar pero que empezó a calentar el escenario pasadas las 18.30.
En el monitor de cada máquina se puede ver a las 18 candidatas a convertirse en la próxima Reina Nacional de la Vendimia. Y el sistema es intuitivo: los usuarios llegan y votan en segundos.
Pero hubo más políticos, más allá de los intendentes. Entre las personalidades destacadas se hicieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado, el diputado nacional Luis Petri y su pareja, Cristina Pérez, quienes reconocieron ser fanáticos de la Vendimia.