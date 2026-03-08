en vivo Minuto a minuto

Vendimia 2026: Mendoza ya elige a la próxima reina y disfruta de su fiesta mayor

El público vota para elegir a la próxima reina en la Vendimia 2026. Seguimiento minuto a minuto de la fiesta mayor de los mendocinos

Diario Uno | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

EN VIVO