Vendimia 2026: Mendoza ya elige a la próxima reina y disfruta de su fiesta mayor

¡Voto cantado!

Los intendentes prácticamente inauguraron la votación en los tótem digitales donde ya se elige a la próxima reina de la Vendimia 2026.

Los jefes comunales se apuraron a emitir el voto electrónico para después disfrutar del espectáculo central, que se hizo esperar pero que empezó a calentar el escenario pasadas las 18.30.

En el monitor de cada máquina se puede ver a las 18 candidatas a convertirse en la próxima Reina Nacional de la Vendimia. Y el sistema es intuitivo: los usuarios llegan y votan en segundos.

Vendimia 2026 - votacion 05 El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, votando en los tótems digitales de la Vendimia 2026.

Vendimia 2026 - votacion 06 Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, también emitió su voto.

Pero hubo más políticos, más allá de los intendentes. Entre las personalidades destacadas se hicieron presentes la vicegobernadora Hebe Casado, el diputado nacional Luis Petri y su pareja, Cristina Pérez, quienes reconocieron ser fanáticos de la Vendimia.

Vendimia 2026 - Hebe Casado 00 La vicegobernadora Hebe Casado, una fija de la Vendimia.