Los Pumas 7s tuvieron un muy buen cierre con dos victorias en el Seven de Vancouver

El seleccionado nacional, ganador de este torneo en sus cuatro últimas ediciones, inició la jornada de este domingo venciendo a Nueva Zelanda por 24 a 12 con tries de Luciano González (2), Santiago Álvarez y Sebastián Dubuc, mientras que Pedro De Haro y Santiago Vera Feld sumaron una conversión cada uno.

moneta 1 Moneta gana en lo alto para Los Pumas 7s.

Luego, ante Francia, en la definición por el 5to puesto fue una gran victoria por 34 a 15 con tries de Dubuc, Vera Feld, Lucho González (2), Santino Zangara y Marcos Moneta.