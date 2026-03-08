Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
Los Pumas 7s tuvieron un muy buen cierre con dos victorias en el Seven de Vancouver

Los Pumas 7s se despidieron con dos victorias para terminar en el 5to puesto el Seven de Vancouver, quinta etapa del Circuito Mundial.

Juan Pablo García
Juan Pablo García
Los Pumas 7s se despidieron con dos victorias para terminar en el 5to puesto el Seven de Vancouver, quinta etapa del Circuito Mundial que organiza World Rugby.

El seleccionado nacional, ganador de este torneo en sus cuatro últimas ediciones, inició la jornada de este domingo venciendo a Nueva Zelanda por 24 a 12 con tries de Luciano González (2), Santiago Álvarez y Sebastián Dubuc, mientras que Pedro De Haro y Santiago Vera Feld sumaron una conversión cada uno.

moneta 1
Luego, ante Francia, en la definición por el 5to puesto fue una gran victoria por 34 a 15 con tries de Dubuc, Vera Feld, Lucho González (2), Santino Zangara y Marcos Moneta.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora no habían podido clasificarse a semifinales ya que en la fase de grupos vencieron a Fiji (17-14), pero perdieron con Australia (17-15) y Francia (28-12).

Los Pumas 7s, con la baja por lesión del cordobés Valentín Maldonado, viajará a Nueva York donde el próximo fin de semana culminará la fase regular del Circuito Mundial de seven que organiza World Rugby.

Lo que viene en el SVNS Series 2025/26

Fase regular

  • 14 y 15 de marzo: Seven de Nueva York

SVNS World Championship

  • 17 al 19 de abril: World Championship de Hong Kong
  • 29 al 31 de mayo: World Championship de Valladolid
  • 5 al 7 de junio: World Championship de Bordeaux

Las posiciones del SVNS Series 2025/26 (no está actualizada la 5ta. etapa)

  • Fiji 70
  • Nueva Zelanda 66
  • Sudáfrica 62
  • Francia 54
  • Australia 54
  • Argentina 44
  • España 36
  • Gran Bretaña 30

