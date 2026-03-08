Netflix arrasa con la serie española que supera a La Casa de Papel

Netflix sorprende con la serie española que superó a la histórica La Casa de Papel. Una producción que se convirtió en fenómeno mundial, se trata de Sky Rojo.
Sky Rojo de Netflix, es una de las series más particulares de la televisión de los últimos años. Tras el éxito de La casa de Papel, que se convirtió en un fenómeno mundial tras su adición a la plataforma, la compañía blindó a Álex Pina, su creador, con un contrato para la producción de nuevos títulos.
La serie es una mirada diferente al mundo de la prostitución y los abusos que suceden en ese contexto que afecta a millones de mujeres y hombres en el mundo.
En este caso, tenemos a tres mujeres que quieren escapar, pero no pueden ir a la policía por miedo a que ellas mismas sean arrestadas por los delitos que fueron obligadas a cometer.
Tras un desgraciado giro del destino, tres mujeres atormentadas por el pasado huyen de un burdel y arriesgan la vida para escapar de un proxeneta y sus secuaces.
Netflix: de qué trata la serie española Sky Rojo
La historia de la serie Skay Rojo sigue a Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado), tres mujeres que huyen de su vida en el mundo del trabajo sexual para conseguir su libertad, pero para esto deben escapar de Romeo (Asier Etxeandia), su proxeneta, Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), los “matones” que se encargan de ellas en el infame Club Las Novias.
De acuerdo con Netflix, las tres protagonistas se embarcan en un viaje sin rumbo en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros que las lleva a poner a prueba su amistad y a descubrir que deben permanecer juntas si realmente quieren escapar de su vieja vida para construir una nueva.
Netflix: reparto de la serie española Sky Rojo
- Verónica Sánchez
- Lali Espósito
- Miguel Ángel Silvestre
- Asier Etxeandia
- Yany Prado
Tráiler de la serie Sky Rojo
Dónde ver la serie española Sky Rojo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sky Rojo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sky Rojo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sky Rojo se puede ver en Netflix.