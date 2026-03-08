Netflix arrasa con la serie española que supera a La Casa de Papel

En este caso, tenemos a tres mujeres que quieren escapar, pero no pueden ir a la policía por miedo a que ellas mismas sean arrestadas por los delitos que fueron obligadas a cometer.

Tras un desgraciado giro del destino, tres mujeres atormentadas por el pasado huyen de un burdel y arriesgan la vida para escapar de un proxeneta y sus secuaces.

Netflix: de qué trata la serie española Sky Rojo

La historia de la serie Skay Rojo sigue a Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado), tres mujeres que huyen de su vida en el mundo del trabajo sexual para conseguir su libertad, pero para esto deben escapar de Romeo (Asier Etxeandia), su proxeneta, Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), los “matones” que se encargan de ellas en el infame Club Las Novias.

De acuerdo con Netflix, las tres protagonistas se embarcan en un viaje sin rumbo en el que tendrán que enfrentarse a todo tipo de peligros que las lleva a poner a prueba su amistad y a descubrir que deben permanecer juntas si realmente quieren escapar de su vieja vida para construir una nueva.

Netflix: reparto de la serie española Sky Rojo

Verónica Sánchez

Lali Espósito

Miguel Ángel Silvestre

Asier Etxeandia

Yany Prado

Tráiler de la serie Sky Rojo

Dónde ver la serie española Sky Rojo, según la zona geográfica