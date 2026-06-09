Netflix tiene la película italiana número 1: es un drama conmovedor que te desgarrará el corazón

Netflix-El-tren-de-los-niños-2.jpg

Netflix: de qué trata la película El tren de los niños

La sinopsis que Netflix presenta sobre la película El tren de los niños versa que en la Italia de fines de los cuarenta, una madre toma la difícil decisión de enviar a su hijo al norte del país. Allí, él descubre una vida sin pobreza.

En la Italia de 1946, Amerigo (Christian Cervone) tiene siete años y nunca ha salido de Nápoles. Allí vive con su madre Antonietta (Serena Rossi), en un mundo hecho de calle y pobreza. Su vida cambiará completamente cuando se embarque en uno de los "trenes de la felicidad".

Netflix-El-tren-de-los-niños.jpg

Como parte de esta iniciativa de posguerra para rescatar a los niños de la pobreza, el objetivo es pasar el invierno en el norte, donde una joven, Derna (Barbara Ronchi), que pertenece a una familia más rica, lo acogerá y cuidará.

Junto a ella, Amerigo adquiere una conciencia que le lleva a una dolorosa elección que cambiará su vida para siempre. Tardará muchos años en descubrir la verdad: quien te ama no te retiene, sino que te deja ir.

Embed - El tren de los niños (Tráiler) | Tráiler en Español | Netflix

Reparto de El tren de los niños, película de Netflix

Barbara Ronchi (Derna)

Serena Rossi (Antonietta)

Christian Cervone (Amerigo)

Stefano Accorsi (Amerigo de adulto)

Francesco Di Leva (Capa´e Ferro)

Antonia Truppo (Maddalena Criscuolo)

Dónde ver la película El tren de los niños, según la zona geográfica