La plataforma de Netflix tiene un catálogo de series y películas lleno de historias inspiradas en hechos reales que logran emocionar a los espectadores de todo el mundo. Entre sus producciones más destacadas se encuentra El tren de los niños, una producción italiana que aborda las consecuencias humanas de la Segunda Guerra Mundial.
Netflix tiene la película italiana número 1: es un drama conmovedor que te desgarrará el corazón
Es una película basada en la Italia de posguerra que arrasa en Netflix con su trama conmovedora y emotiva
Ambientada en la Italia de la posguerra, la trama de la película sigue a un niño que es enviado por su madre desde el sur del país hacia el norte, como parte de un programa solidario destinado a brindar mejores oportunidades a miles de menores afectados por la pobreza y el conflicto. Pero lo que comienza como una separación temporal, termina transformando la vida de ambos para siempre.
El tren de los niños es una película italiana dirigida por Cristina Comencini y basada en la exitosa novela de Viola Ardone. Disponible en Netflix, es una de las propuestas más conmovedoras de la plataforma gracias a su historia inspirada en hechos reales.
Netflix: de qué trata la película El tren de los niños
La sinopsis que Netflix presenta sobre la película El tren de los niños versa que en la Italia de fines de los cuarenta, una madre toma la difícil decisión de enviar a su hijo al norte del país. Allí, él descubre una vida sin pobreza.
En la Italia de 1946, Amerigo (Christian Cervone) tiene siete años y nunca ha salido de Nápoles. Allí vive con su madre Antonietta (Serena Rossi), en un mundo hecho de calle y pobreza. Su vida cambiará completamente cuando se embarque en uno de los "trenes de la felicidad".
Como parte de esta iniciativa de posguerra para rescatar a los niños de la pobreza, el objetivo es pasar el invierno en el norte, donde una joven, Derna (Barbara Ronchi), que pertenece a una familia más rica, lo acogerá y cuidará.
Junto a ella, Amerigo adquiere una conciencia que le lleva a una dolorosa elección que cambiará su vida para siempre. Tardará muchos años en descubrir la verdad: quien te ama no te retiene, sino que te deja ir.
Reparto de El tren de los niños, película de Netflix
- Barbara Ronchi (Derna)
- Serena Rossi (Antonietta)
- Christian Cervone (Amerigo)
- Stefano Accorsi (Amerigo de adulto)
- Francesco Di Leva (Capa´e Ferro)
- Antonia Truppo (Maddalena Criscuolo)
Dónde ver la película El tren de los niños, según la zona geográfica
- Argentina: la película El tren de los niños se puede ver en Netflix.
- España: la película El tren de los niños se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El tren de los niños se puede ver en Netflix.