Netflix: José Coronado es un éxito impresionante con la serie española más vista del mundo

Netflix y José Coronado son una fórmula que nunca defrauda, ambos son un éxito mundial con la serie española más vista, se trata de Legado.
Legado es una serie española que se adentra en las sombras de un emporio mediático liderado por un padre autoritario y sus cuatro hijos enfrentados por la sucesión.
La historia, con ecos evidentes de Succession y pinceladas de sátira política nacional, está protagonizada por José Coronado, quien encarna al magnate de la prensa Federico Seligman.
Seligman, que regresa a España tras recuperarse de un cáncer, descubre que el periódico que fundó y su holding empresarial están en manos de sus descendientes y no precisamente en las mejores condiciones.
El imperio tambalea y él no está dispuesto a ver cómo su apellido se convierte en sinónimo de ruina. A partir de ahí, arranca una ofensiva personal y profesional contra sus propios hijos para retomar el control.
Legado, creada por Carlos Montero junto a Pablo Alén y Breixo Corral, apuesta por un ritmo directo, sin rodeos. Desde el primer capítulo, se lanzan dardos envenenados, se activan amenazas y se destapan alianzas rotas.
Netflix: de qué trata la serie española Legado
José Coronado interpreta a Federico Seligman, el jefe de una poderosa empresa familiar dedicada a los medios de comunicación que debe alejarse de los negocios a causa de una enfermedad.
Cuando regresa al mando dos años después, el patriarcase enfrentará a las decisiones que han tomado sus familiares en su ausencia y hará todo lo posible por no arruinar su patrimonio.
Netflix: reparto de la serie española Legado
- José Coronado
- Belén Cuesta
- Diego Martín
- Natalia Huarte
- María Morera
- Susi Sánchez
- Mireia Portas
- Gustavo Salmerón
- Nico Romero
Tráiler de la serie Legado
Dónde ver la serie española Legado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Legado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Legado se puede ver en Netflix.
- España: la serie Legado se puede ver en Netflix.