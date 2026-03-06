Netflix: José Coronado es un éxito impresionante con la serie española más vista del mundo

Seligman, que regresa a España tras recuperarse de un cáncer, descubre que el periódico que fundó y su holding empresarial están en manos de sus descendientes y no precisamente en las mejores condiciones.

El imperio tambalea y él no está dispuesto a ver cómo su apellido se convierte en sinónimo de ruina. A partir de ahí, arranca una ofensiva personal y profesional contra sus propios hijos para retomar el control.

Legado, creada por Carlos Montero junto a Pablo Alén y Breixo Corral, apuesta por un ritmo directo, sin rodeos. Desde el primer capítulo, se lanzan dardos envenenados, se activan amenazas y se destapan alianzas rotas.

Netflix: de qué trata la serie española Legado

José Coronado interpreta a Federico Seligman, el jefe de una poderosa empresa familiar dedicada a los medios de comunicación que debe alejarse de los negocios a causa de una enfermedad.

legado

Cuando regresa al mando dos años después, el patriarcase enfrentará a las decisiones que han tomado sus familiares en su ausencia y hará todo lo posible por no arruinar su patrimonio.

Netflix: reparto de la serie española Legado

José Coronado

Belén Cuesta

Diego Martín

Natalia Huarte

María Morera

Susi Sánchez

Mireia Portas

Gustavo Salmerón

Nico Romero

Tráiler de la serie Legado

