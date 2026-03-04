Netflix no para de lanzar estrenos, como el de esta gran película española que acaba de llegar a la plataforma y ya se convirtió en un éxito mundial, se trata de Cortafuego.
Netflix: la película española que recién acaba de estrenarse y ya se convirtió en un éxito mundial
Netflix acaba de lanzar una producción protagonizada por Joaquín Furriel y Belén Cuesta, que no es igual a todas las demás. Un bosque, una niña, un presunto culpable y una búsqueda intensa, extensa y estremecedora: todo en una misma historia.
Cortafuego es una película que acaba de lanzar Netflix y que ya ocupa uno de los primeros puestos en los rankings de la plataforma. Tiene todo eso que buscamos los amantes de las historias realistas, donde el misterio y la esperanza se entrecruzan más de una vez, y en donde las búsquedas policiales se transforman en un vaivén de corazonadas que nos harán aguantar la respiración.
Netflix: de qué trata la película española Cortafuego
La historia de Cortafuego sigue a Mara y Santi, una pareja que decide emprender un viaje por carretera buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para sanar su relación se convierte en una pesadilla cuando terminan perdidos en una zona boscosa y aislada.
La situación empeora cuando se cruzan con una pareja de desconocidos, Luis y Elena, quienes aparentan querer ayudar, pero cuyas verdaderas intenciones desencadenan una espiral de desconfianza y peligro.
La película explora los límites de la supervivencia y la fragilidad de los vínculos humanos cuando el miedo toma el control. Con un ritmo frenético, Netflix nos presenta un thriller donde nadie es quien dice ser y donde cada decisión puede ser la última.
Netflix: reparto de la película española Cortafuego
- Belén Cuesta
- Enric Auquer
- Joaquín Furriel
- Diana Gómez
- Candela Martínez
- Mika Arias
Tráiler de la película Cortafuego
Dónde ver la película española Cortafuego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cortafuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cortafuego se puede ver en Netflix.
- España: la película Cortafuego se puede ver en Netflix.