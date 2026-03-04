Netflix: la película española que recién acaba de estrenarse y ya se convirtió en un éxito mundial

cortafuego

Netflix acaba de lanzar una producción protagonizada por Joaquín Furriel y Belén Cuesta, que no es igual a todas las demás. Un bosque, una niña, un presunto culpable y una búsqueda intensa, extensa y estremecedora: todo en una misma historia.

Cortafuego es una película que acaba de lanzar Netflix y que ya ocupa uno de los primeros puestos en los rankings de la plataforma. Tiene todo eso que buscamos los amantes de las historias realistas, donde el misterio y la esperanza se entrecruzan más de una vez, y en donde las búsquedas policiales se transforman en un vaivén de corazonadas que nos harán aguantar la respiración.