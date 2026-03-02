Netflix no para de presentar producciones turcas, son de las preferidas por el público, como esta gran cinta que tiene drama, erotismo y romance, se trata de Ceniza.
Netflix: drama, erotismo y romance de la película turca más exitosa del mundo
Ceniza es la película turca que es un drama romántico de 1 hora 40 que narra la historia de una mujer casada que encuentra una novela inédita y hace realidad una seductora y prohibida fantasía.
Pero tendrá problemas en su matrimonio y varios peligros. ¿Seguirá adelante?
Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía.
Netflix: de qué trata la película turca Ceniza
Según la sinopsis oficial de Netflix, en Ceniza “la vida de una rica mujer casada cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance”.
“¿Vas a ir a buscar a un hombre que no conocés?”, le advierte su amiga, pero Gökçe contesta: “Se siente familiar...”.
Y el tal Metin Ali aparecerá para ella, la seducirá, le hará experimentar toda una serie de sensaciones nuevas, pero hará despertar las sospechas de su esposo Kenan. “¿Terminaste de leer la novela? No debería llevarte tanto tiempo...”, la cuestiona él.
Estas son las cartas del triángulo amoroso que despliega echa Ceniza. Para saber con quién elige quedarse Gökçe, y qué resigna al final, habrá que disfrutar el film hasta la última escena
Netflix: reparto de la película turca Ceniza
- Funda Eryigit como Gökçe
- Alperen Duymaz como Metin Ali
- Mehmet Günsür como Kenan
- Gökçe Eyüboglu como Lale
- Ulas Tuzak como Dövmeli Adam
Tráiler de la película turca Ceniza
Dónde ver la película turca Ceniza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Ceniza se puede ver en Netflix.
- España: la película Ceniza se puede ver en Netflix.