Netflix: drama, erotismo y romance de la película turca más exitosa del mundo

Encontrar el manuscrito de una novela inédita revoluciona la vida de una mujer casada que se atreve a hacer realidad una embriagante fantasía.

Netflix: de qué trata la película turca Ceniza

Según la sinopsis oficial de Netflix, en Ceniza “la vida de una rica mujer casada cambia de manera irreversible cuando empieza a leer una novela inédita y una fantasía embriagadora da paso a un peligroso romance”.

“¿Vas a ir a buscar a un hombre que no conocés?”, le advierte su amiga, pero Gökçe contesta: “Se siente familiar...”.

Y el tal Metin Ali aparecerá para ella, la seducirá, le hará experimentar toda una serie de sensaciones nuevas, pero hará despertar las sospechas de su esposo Kenan. “¿Terminaste de leer la novela? No debería llevarte tanto tiempo...”, la cuestiona él.

Estas son las cartas del triángulo amoroso que despliega echa Ceniza. Para saber con quién elige quedarse Gökçe, y qué resigna al final, habrá que disfrutar el film hasta la última escena

Netflix: reparto de la película turca Ceniza

Funda Eryigit como Gökçe

Alperen Duymaz como Metin Ali

Mehmet Günsür como Kenan

Gökçe Eyüboglu como Lale

Ulas Tuzak como Dövmeli Adam

Tráiler de la película turca Ceniza

Dónde ver la película turca Ceniza, según la zona geográfica