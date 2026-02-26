Netflix: Álex de la Iglesia se luce con una comedia desopilante y divertida

Además, deberán responder en público a posibles llamadas comprometedoras y demostrar así que todos son leales a sus respectivas parejas.

La cena está servida, pero a algunos se les va a atragantar...

Netflix: de qué trata la película Perfectos desconocidos

Un eclipse de Luna parece haberse apoderado de la ciudad, da la impresión de que su extraño influjo está afectando a nuestros protagonistas. Son un grupo de amigos que se reúne para cenar.

Alfonso (Eduard Fernández) y Eva (Belén Rueda) son los anfitriones de la velada, discuten alterados porque sus amigos están a punto de llegar y la cena no está preparada todavía.

Los invitados son dos parejas más con sus típicas desavenencias y un amigo soltero que jura que su novia está enferma y por eso no ha podido acudir.

Todo transcurre con relativa normalidad hasta que, de pronto, surge la idea. ¿Qué pasaría si dejaran sus teléfonos móviles encima de la mesa, al alcance de todos? Llamadas, mensajes, chats, notificaciones de redes sociales, su vida entera compartida al instante sin tapujos. ¿Un juego inocente o una propuesta peligrosa? ¿Podrá soportar el grupo semejante grado de sinceridad, aunque sólo sea por una noche?

Netflix: reparto de la película Perfectos desconocidos

Eduard Fernández

Belén Rueda

Eduardo Noriega

Dafne Fernández

Juana Acosta

Ernesto Alterio

Pepón Nieto

Tráiler de la película Perfectos desconocidos

