Netflix: Álex de la Iglesia se luce con una comedia desopilante y divertida
Netflix tiene las mejores propuestas españolas y una de ellas es la desopilante comedia del genial director español Álex de la Iglesia
Tres matrimonios amigos más otro compañero desparejado se reúnen para una cena informal en la casa de una de las parejas. Tras las típicas chanzas y bromas del momento en relación a los contactos y mensajes de sus teléfonos móviles, deciden hacer un juego prácticamente suicida.
Este consiste en dejar sus celulares en el centro de la mesa y leer en alto los mensajes que les van llegando a cada uno de los miembros.
Además, deberán responder en público a posibles llamadas comprometedoras y demostrar así que todos son leales a sus respectivas parejas.
La cena está servida, pero a algunos se les va a atragantar...
Netflix: de qué trata la película Perfectos desconocidos
Un eclipse de Luna parece haberse apoderado de la ciudad, da la impresión de que su extraño influjo está afectando a nuestros protagonistas. Son un grupo de amigos que se reúne para cenar.
Alfonso (Eduard Fernández) y Eva (Belén Rueda) son los anfitriones de la velada, discuten alterados porque sus amigos están a punto de llegar y la cena no está preparada todavía.
Los invitados son dos parejas más con sus típicas desavenencias y un amigo soltero que jura que su novia está enferma y por eso no ha podido acudir.
Todo transcurre con relativa normalidad hasta que, de pronto, surge la idea. ¿Qué pasaría si dejaran sus teléfonos móviles encima de la mesa, al alcance de todos? Llamadas, mensajes, chats, notificaciones de redes sociales, su vida entera compartida al instante sin tapujos. ¿Un juego inocente o una propuesta peligrosa? ¿Podrá soportar el grupo semejante grado de sinceridad, aunque sólo sea por una noche?
Netflix: reparto de la película Perfectos desconocidos
- Eduard Fernández
- Belén Rueda
- Eduardo Noriega
- Dafne Fernández
- Juana Acosta
- Ernesto Alterio
- Pepón Nieto
Tráiler de la película Perfectos desconocidos
Dónde ver la película Perfectos desconocidos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Perfectos desconocidos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Perfectos desconocidos se puede ver en Netflix.
- España: la película Perfectos desconocidos se puede ver en Netflix.