Netflix no para de sumar seguidores y una de sus mejores producciones son las películas turcas, en este sentido conquista corazones con la una romántica cinta, se trata de Sé tú misma.
Netflix conquista corazones con la romántica película turca ideal para enamorarse
Sé tú misma es la nueva película turca para enamorarte de cuando no te salen las cosas. Es la comedia romántica que necesita todo millennial para darnos cuenta de que a veces el destino tiene preparado otros planes para nosotros.
Claro, que para Merve, nuestra protagonista, el ser ella misma, viene cargado de una historia para reír a carcajadas con las situaciones más inverosímiles… como un romance con su jefe.
Merve quería una vida libre, pero el destino tenía otros planes… Ante la amenaza de un desalojo, empieza un nuevo y exigente trabajo’, redacta la sinopsis de esta nueva película turca que promete dejarnos claro que nuestros planes y el destino, muchas veces toman caminos separados.
Netflix: de qué trata la película Sé tú misma
De acuerdo con la sinopsis oficial la película turca, Sé tú misma narra la historia de “Merve, una mujer que eligió un estilo de vida bohemio, pero aquello no le salió del todo bien.
Cuando está al borde del desahucio, Merve empieza un nuevo trabajo... y será entonces cuando se vea metida en una situación muy peliaguda con su jefe”.
Por lo visto en el primer avance, debido a sus problemas, la joven elegante y amante de la diversión, crea una aplicación de citas para ganar dinero, sin embargo, este proyecto le ocasionará más inconvenientes.
Netflix: reparto de la película Sé tú misma
- Ahsen Erolu como Merve Kült
- Ozan Dolunay como Anil Gürman
- Mine Tugay como Leyla Madrali
- Burcu Türünz como Nil
- Zuhal Olcay como Nevra Kültür
- Ferit Aktug como Sehmuz
- Arif Piskin como Terzi Hamdi
- Ege Aydan como Aytaç Kültür
- Süreyya Gürsel Evren como Levent Bey
Tráiler de la película Sé tú misma
Dónde ver la película turca Sé tú misma, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sé tú misma se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sé tú misma se puede ver en Netflix.
- España: la película Sé tú misma se puede ver en Netflix.