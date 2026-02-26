Netflix conquista corazones con la romántica película turca ideal para enamorarse

Merve quería una vida libre, pero el destino tenía otros planes… Ante la amenaza de un desalojo, empieza un nuevo y exigente trabajo’, redacta la sinopsis de esta nueva película turca que promete dejarnos claro que nuestros planes y el destino, muchas veces toman caminos separados.

Netflix: de qué trata la película Sé tú misma

De acuerdo con la sinopsis oficial la película turca, Sé tú misma narra la historia de “Merve, una mujer que eligió un estilo de vida bohemio, pero aquello no le salió del todo bien.

Cuando está al borde del desahucio, Merve empieza un nuevo trabajo... y será entonces cuando se vea metida en una situación muy peliaguda con su jefe”.

Por lo visto en el primer avance, debido a sus problemas, la joven elegante y amante de la diversión, crea una aplicación de citas para ganar dinero, sin embargo, este proyecto le ocasionará más inconvenientes.

Netflix: reparto de la película Sé tú misma

Ahsen Erolu como Merve Kült

Ozan Dolunay como Anil Gürman

Mine Tugay como Leyla Madrali

Burcu Türünz como Nil

Zuhal Olcay como Nevra Kültür

Ferit Aktug como Sehmuz

Arif Piskin como Terzi Hamdi

Ege Aydan como Aytaç Kültür

Süreyya Gürsel Evren como Levent Bey

Tráiler de la película Sé tú misma

Dónde ver la película turca Sé tú misma, según la zona geográfica