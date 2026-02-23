Netflix sorprende con la comedia romántica española que triunfa en Europa

Netflix y Álvaro Cervantes sorprenden con la excelente comedia romántica que es un éxito en Europa y ahora en Latinoamérica, se trata de Eres tú.
Eres tú nos presenta a Javi (Álvaro Cervantes) es un chaval que tiene el don de ver como va a ser su vida en pareja con el primer beso.
Así se libra de muchos quebraderos de cabeza, pero tampoco logra encontrar al amor de su vida. Hasta que por un pequeño accidente besa a la novia de su mejor amigo y ahí está. A partir de ahí su vida cambia.
Pero claro, una relación, por muy bonita que sea, ¿es interesante cuando sabes todo lo que va a ocurrir?
Eres tú es muy entretenida, está bien llevada y al final la trama es bastante original. La química entre los protagonistas es muy buena.
Netflix: de qué trata la película Eres tú
La película Eres tú sigue la vida de un joven que puede ver el futuro de una relación sólo con el primer beso de alguien. Desde su adolescencia, ve que el amor puede ser complicado.
Intenta por todos los medios que no le vuelvan a hacer daño una y otra vez, pero a veces intenta evitar el futuro y vivir el presente.
Sólo sale con las mujeres durante algún tiempo antes de romper con ellas para aplazar lo inevitable. En cierto modo, controla todas las situaciones y evita que ocurra algo terrible.
Netflix: reparto de la película Eres tú
- Álvaro Cervantes (Javier)
- Silvia Alonso (Lucía)
- Gorka Otxoa (Roberto)
- Susana Abaitua (Ariana)
- Pilar Castro (Sonsoles Durán)
- Fabia Castro (Esther)
- Lara Oliete (Carla)
- Ninton Sánchez (Simón)
- Paula Muñoz (Berta)
Tráiler de la película Eres tú
Dónde ver la película Eres tú, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Eres tú se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Eres tú se puede ver en Netflix.
- España: la película Eres tú se puede ver en Netflix.