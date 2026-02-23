Netflix sorprende con la comedia romántica española que triunfa en Europa

Pero claro, una relación, por muy bonita que sea, ¿es interesante cuando sabes todo lo que va a ocurrir?

Eres tú es muy entretenida, está bien llevada y al final la trama es bastante original. La química entre los protagonistas es muy buena.

Netflix: de qué trata la película Eres tú

La película Eres tú sigue la vida de un joven que puede ver el futuro de una relación sólo con el primer beso de alguien. Desde su adolescencia, ve que el amor puede ser complicado.

erestu1

Intenta por todos los medios que no le vuelvan a hacer daño una y otra vez, pero a veces intenta evitar el futuro y vivir el presente.

Sólo sale con las mujeres durante algún tiempo antes de romper con ellas para aplazar lo inevitable. En cierto modo, controla todas las situaciones y evita que ocurra algo terrible.

Netflix: reparto de la película Eres tú

Álvaro Cervantes (Javier)

Silvia Alonso (Lucía)

Gorka Otxoa (Roberto)

Susana Abaitua (Ariana)

Pilar Castro (Sonsoles Durán)

Fabia Castro (Esther)

Lara Oliete (Carla)

Ninton Sánchez (Simón)

Paula Muñoz (Berta)

Tráiler de la película Eres tú

Embed - Eres Tú Netflix Trailer en Español Película 2023

Dónde ver la película Eres tú, según la zona geográfica