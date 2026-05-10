Rachel McAdams protagoniza la película que redefine la comedia negra de supervivencia en Disney Plus, se trata de Send Help.
Rachel McAdams es un éxito rotundo con la sátira más loca del 2026
Rachel McAdams protagoniza la película que redefine la comedia negra de supervivencia en Disney Plus
La nueva película de Sam Raimi, maestro del fantástico viscoso y superheroico, comienza como una comedia romántica de esas de "Patito feo": una torpe y tímida empleada con gafas, el pelo alborotado, ropa anticuada y aspecto descuidado quiere llamar la atención de su nuevo jefe, un apuesto y decidido empresario joven que rezuma seguridad en sí mismo e incluso cierta soberbia.
Rachel McAdams interpreta a Linda Liddle, una experta en contabilidad, planificación y estrategia que sueña con ascender a vicepresidenta de su empresa.
El CEO de la compañía le había prometido esta nueva posición, pero el jefe muere y lo sucede su hijo Bradley (Dylan O’Brien).
El nuevo presidente no tiene ninguna intención de concederle su ansiado ascenso y elige a Donovan (Xavier Samuel), un tipo novato y poco cualificado, pero su amigo, al fin y al cabo. Indignada, Linda pide explicaciones a su jefe, bravucón, bocazas y presuntuoso.
Rachel McAdams se transforma varias veces en su evolución desde mosquita muerta nerd a una mezcla entre Robinson Crusoe, MacGyver y Annie Wilkes, demostrando que sirve para mucho más que el simple rol de interés romántico que suelen ofrecerle.
Disney Plus: de qué trata la película Send Help
Una empleada y su insoportable jefe sobreviven a un accidente aéreo en una isla desierta. Ella, con habilidades de supervivencia, se convierte en la única esperanza de su 'superior' para mantenerse con vida en este entorno hostil.
Dos compañeros de trabajo quedan varados en una isla desierta, siendo los únicos supervivientes de un accidente aéreo.
En la isla, deberán superar rencores del pasado y colaborar para sobrevivir, pero, en última instancia, será una batalla de ingenio y voluntades la que les permita salir con vida.
Disney Plus: reparto de la pelíbula Send Help
- Rachel McAdams
- Dylan O'Brien
- Edyll Ismail
- Xavier Samuel
- Chris Pang