Rachel McAdams es un éxito rotundo con la sátira más loca del 2026

El CEO de la compañía le había prometido esta nueva posición, pero el jefe muere y lo sucede su hijo Bradley (Dylan O’Brien).

El nuevo presidente no tiene ninguna intención de concederle su ansiado ascenso y elige a Donovan (Xavier Samuel), un tipo novato y poco cualificado, pero su amigo, al fin y al cabo. Indignada, Linda pide explicaciones a su jefe, bravucón, bocazas y presuntuoso.

Rachel McAdams se transforma varias veces en su evolución desde mosquita muerta nerd a una mezcla entre Robinson Crusoe, MacGyver y Annie Wilkes, demostrando que sirve para mucho más que el simple rol de interés romántico que suelen ofrecerle.

Disney Plus: de qué trata la película Send Help

Una empleada y su insoportable jefe sobreviven a un accidente aéreo en una isla desierta. Ella, con habilidades de supervivencia, se convierte en la única esperanza de su 'superior' para mantenerse con vida en este entorno hostil.

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Dos compañeros de trabajo quedan varados en una isla desierta, siendo los únicos supervivientes de un accidente aéreo.

En la isla, deberán superar rencores del pasado y colaborar para sobrevivir, pero, en última instancia, será una batalla de ingenio y voluntades la que les permita salir con vida.

Disney Plus: reparto de la pelíbula Send Help

Rachel McAdams

Dylan O'Brien

Edyll Ismail

Xavier Samuel

Chris Pang

Tráiler de la película Send Help