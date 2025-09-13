Blood of My Blood Blood of My Blood contará con un total de 10 episodios.

Los protagonistas de esta serie son Harriet Slater (como Ellen Mackenzie), Jamie Roy (como Brian Fraser), Hermione Corfield (como Julia Moriston) y Jeremy Irvine (como Henry Beauchamp). También aparecen Tony Curran, Rory Alexander, Sam Retford, Séamus McLean Ross, Conor MacNeill, entre otros.

La primera temporada de esta serie tendrá un total de 10 episodios (cada uno tiene una duración total de 1 hora), de los cuales se han estrenado hasta el momento 6. Los episodios se estrenan en Argentina todos los sábados, mientras que en Estados Unidos están disponibles los días viernes.

Los útlimos dos capitulos de la primera temporada contarán con un guión escrito por Diana Gabaldon, la autora de Outlander.

Además, en junio de este año se confirmó que la serie Blood of My Blood contará con una segunda temporada, pero todavía no se ha especificado cuándo comenzarán las filmaciones.

Embed - Outlander: Blood of my blood | Tráiler oficial | Disney+

Dónde se puede ver la serie Blood of My Blood, según tu ubicación geográfica: