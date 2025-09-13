Harriet Slater es una de las protagonistas de la serie Blood of My Blood

La plataforma de streaming Disney Plus es una de las más completas del mundo, ya que no solo ofrece producciones animadas, sino que también apuesta por series y películas que sorprenden con sus historias.

En esta oportunidad te recomendamos una serie de época que ya se posiciona como una de las más vistas del 2025. Se trata de Blood of My Blood, la cual actúa como la precuela de la exitosa Outlander (disponible en Disney Plus y Netflix).

¿De qué trata la serie Blood of My Blood?

"Esta producción narra las historias de amor de los padres de Jamie Fraser y de Claire Beauchamp, Brian Fraser y Ellen MacKenzie y los padres de Claire, Henry y Julia, respectivamente", es la sinopsis de esta serie de época.

Blood of My Blood
Blood of My Blood contará con un total de 10 episodios.

Los protagonistas de esta serie son Harriet Slater (como Ellen Mackenzie), Jamie Roy (como Brian Fraser), Hermione Corfield (como Julia Moriston) y Jeremy Irvine (como Henry Beauchamp). También aparecen Tony Curran, Rory Alexander, Sam Retford, Séamus McLean Ross, Conor MacNeill, entre otros.

La primera temporada de esta serie tendrá un total de 10 episodios (cada uno tiene una duración total de 1 hora), de los cuales se han estrenado hasta el momento 6. Los episodios se estrenan en Argentina todos los sábados, mientras que en Estados Unidos están disponibles los días viernes.

Los útlimos dos capitulos de la primera temporada contarán con un guión escrito por Diana Gabaldon, la autora de Outlander.

Además, en junio de este año se confirmó que la serie Blood of My Blood contará con una segunda temporada, pero todavía no se ha especificado cuándo comenzarán las filmaciones.

Dónde se puede ver la serie Blood of My Blood, según tu ubicación geográfica:

  • Estados Unidos: se puede ver en Starz.
  • Latinoamérica: está disponible en Disney Plus.
  • España: se puede ver en Movistar +.

