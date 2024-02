Conoce a los protagonistas de la precuela de "Outlander": "Blood of my Blood"

outlander.jpg Outlander.

¿De qué tratará "Blood Of My Blood"?

La serie tiene como premisa la historia de amor entre los padres de Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitriona Balfe).

"Sabemos el comienzo de su historia porque Jamie la contó en Outlander, pero por supuesto hay mucho más que contar, ya que la primera parte de la historia tiene lugar durante el levantamiento jacobita de 1715", aseguró Diana Gabaldon, quien es la autora de los libros en los cuales se basa la serie "Outlander".

"La historia está entretejida con los levantamientos jacobitas: habrá mucha política de clanes y otras cosas interesantes", dijo Gabaldon.

En el caso de Claire, es mucho menos lo que sabemos de sus padres o la manera en la que ellos se conocieron, principalmente porque ellos murieron en un accidente de carro cuando ella era todavía una niña. Una sinopsis también confirmó que su historia de amor tomará lugar durante la Primera Guerra Mundial.

¿Quiénes protagonizarán la serie "Blood Of My Blood"?

En el caso de los padres de Jamie, la actriz Harriet Slater ("Pennyworth") interpretará a su madre Ellen Mackenzie. A su lado tenemos al actor Jamie Roy ("Condor’s Nest") que interpretará a Brian Fraser.

Blood of my Blood.jpg Los actores Harriet Slater y Jamie Roy.

Por el lado de Claire, la actriz Hermione Corfield ("The Road Dance") interpretará a su madre Julia Moriston, mientras que el actor Jeremy Irvine ("Mamma Mia! Here We Go Again") ha sido fichado para el rol de Henry Beauchamp.