Netflix arrasa con una de las mejores comedias románticas del año
Se trata de una comedia romántica que no te dejará despegarte de la pantalla en ningún momento. La película fue agregada recientemente a Netflix
Películas recién llegadas al catálogo, series originales y nuevas temporadas se suman a Netflix con la intención clara de renovar el ranking y colarse en las conversaciones de los fanáticos. En esta oportunidad, exploramos uno de los títulos más vistos de la plataforma.
Por fin tú es una película romántica, de esas que te permiten fantasear con un amor de cuento de hadas. Es original de Turquía, se estrenó este 2026, la dirigió Doa Can Anafarta, y ya se posiciona en el quinto puesto, entre los títulos más vistos de Netflix.
Netflix: ¿de qué trata la película?
"Se acerca San Valentín, y Asli cree haber encontrado el amor con el hombre con quien ha estado intercambiando mensajes, pero al conocerlo descubre que él no tiene idea de quién es", revela Netflix.
La película gira en torno a Asli, una mujer con poca suerte en las relaciones, por lo que se prepara para otro San Valentín solitario. Cuando cree haber encontrado el amor con Yildirim, un hombre con el que intercambia mensajes de texto, la desilusión llega cuando se lo encuentra en persona, y él no tiene idea de su existencia.
Si bien empiezan con el pie izquierdo, Asli y Yildirim comienzan a pasar tiempo juntos y poco a poco, ella descubre que el amor puede llegar de la forma más inesperada. Sin embargo, llegan los desencuentros y conflictos, por lo que tendrán que decidir si están dispuestos a sacrificar y ceder por el otro.
Tráiler
Reparto
- Eda Ece
- Kaan Yldrm
- Seren irince
- Devrim Yakut
- Pelin Uluksar
- Onur Gözeten
- Kürat Demir