Netflix arrasa con una de las mejores comedias románticas del año

Personas caminando Eda Ece y Kaan Yldrm protagonizan la película.

Netflix: ¿de qué trata la película?

"Se acerca San Valentín, y Asli cree haber encontrado el amor con el hombre con quien ha estado intercambiando mensajes, pero al conocerlo descubre que él no tiene idea de quién es", revela Netflix.

La película gira en torno a Asli, una mujer con poca suerte en las relaciones, por lo que se prepara para otro San Valentín solitario. Cuando cree haber encontrado el amor con Yildirim, un hombre con el que intercambia mensajes de texto, la desilusión llega cuando se lo encuentra en persona, y él no tiene idea de su existencia.

mujer y hombre abrazados Esta comedia romántica fue dirigida por Doa Can Anafarta.

Si bien empiezan con el pie izquierdo, Asli y Yildirim comienzan a pasar tiempo juntos y poco a poco, ella descubre que el amor puede llegar de la forma más inesperada. Sin embargo, llegan los desencuentros y conflictos, por lo que tendrán que decidir si están dispuestos a sacrificar y ceder por el otro.

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