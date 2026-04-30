Asesinato en el cotillón: una mujer le debía plata al dueño del local y este no se la perdonó

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Asesinato en La Plata: operativo para dar el autor del crimen

En paralelo, los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contando con las descripciones aportadas por los testigos, desplegaron un fuerte operativo cerrojo en las inmediaciones. Del accionar participaron el Escuadrón Motorizado, la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y el Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).

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El despliegue dio sus frutos a las pocas cuadras: el principal sospechoso fue interceptado y aprehendido en la calle 35, entre 5 y 6. Al momento de la captura, los uniformados le secuestraron un revólver, arma que habría sido utilizada para realizar los disparos y perpetrar el crimen. El detenido, identificado por las iniciales L.O.A., de 49 años, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Asesinato en La Plata: un conflicto económico como telón de fondo

Mientras las autoridades realizaban las pericias de rigor en el local comercial donde se produjo el asesinato, se hizo presente en la escena del crimen Walter, esposo de la víctima.

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Su desgarrador testimonio arrojó luz sobre el posible móvil del asesinato. Según declaró a los investigadores, el agresor (L.O.A.) sería el propietario del fondo de comercio del cotillón y el trágico desenlace se habría desencadenado por un conflicto económico previo, vinculado estrictamente a una deuda por el alquiler del lugar.

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Actualmente, la causa fue recaratulada como "homicidio" y la Justicia platense avanza en la recolección de pruebas para terminar de esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a este crimen fatal.