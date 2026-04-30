Un trágico y violento crimen sacudió la tranquilidad del Barrio Norte de La Plata este miércoles por la tarde, cuando una mujer de 47 años fue víctima de un asesinato de un disparo mientras se encontraba trabajando en un local de cotillón.
Asesinato en el cotillón: una mujer le debía plata al dueño del local y este no se la perdonó
El terrible asesinato provocó una conmoción gigante entre los familiares de la víctima del crimen, quien tenía una deuda pendiente
El asesinato se registró en un comercio ubicado en la calle 37, entre 9 y 10. Según reconstruyeron fuentes policiales, un hombre ingresó armado al establecimiento y, sin mediar palabras, abrió fuego contra la empleada, identificada como Paula Lastiris.
Tras el brutal crimen, testigos y vecinos de la zona dieron rápido aviso al 911. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, Paula Lastiris falleció horas más tarde debido a la gravedad de la herida producida por el proyectil.
Asesinato en La Plata: operativo para dar el autor del crimen
En paralelo, los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, contando con las descripciones aportadas por los testigos, desplegaron un fuerte operativo cerrojo en las inmediaciones. Del accionar participaron el Escuadrón Motorizado, la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y el Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU).
El despliegue dio sus frutos a las pocas cuadras: el principal sospechoso fue interceptado y aprehendido en la calle 35, entre 5 y 6. Al momento de la captura, los uniformados le secuestraron un revólver, arma que habría sido utilizada para realizar los disparos y perpetrar el crimen. El detenido, identificado por las iniciales L.O.A., de 49 años, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.
Asesinato en La Plata: un conflicto económico como telón de fondo
Mientras las autoridades realizaban las pericias de rigor en el local comercial donde se produjo el asesinato, se hizo presente en la escena del crimen Walter, esposo de la víctima.
Su desgarrador testimonio arrojó luz sobre el posible móvil del asesinato. Según declaró a los investigadores, el agresor (L.O.A.) sería el propietario del fondo de comercio del cotillón y el trágico desenlace se habría desencadenado por un conflicto económico previo, vinculado estrictamente a una deuda por el alquiler del lugar.
Actualmente, la causa fue recaratulada como "homicidio" y la Justicia platense avanza en la recolección de pruebas para terminar de esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a este crimen fatal.