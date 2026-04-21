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En San Martín

Hallaron muerta a una madre de 3 niños e investigan un posible femicidio

La víctima, de 36 años, fue identificada como Carla Magallanes. Estaba en un domicilio en Montecaseros, San Martín. La madre encontró a su hija fallecida

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
La Policía halló una mujer de 36 años muerta en San Martín. Investigan un posible femicidio.

La Policía halló una mujer de 36 años muerta en San Martín. Investigan un posible femicidio.

Una mujer de 36 años fue hallada muerta este martes en una vivienda en el distrito de Montecaseros, San Martín. El caso es investigado como un posible femicidio, según informaron fuentes policiales. La víctima era madre de 3 niños.

Los primeros datos indicaron que la víctima, identificada como Carla Magallanes, estaba semi sentada en una silla con "muchos" golpes en el rostro. Aparentemente llevaría entre 5 y 6 días fallecida.

Magallanes vivía en Carril Norte y Callejón Moreno junto a su pareja.

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La mujer llevaría entre 3 y 6 días muerta.

La mujer llevaría entre 3 y 6 días muerta.

¿Quién es el principal sospechoso del posible femicidio?

En el lugar hubo un amplio operativo de efectivos, Policía Científica y autoridades judiciales. Por el momento, el principal sospechoso es su pareja, quien está prófugo y es la última persona que la vio con vida.

La madre de la víctima fatal la encontró alrededor de las 13 de este martes. Ella notó que el domicilio de la mujer estaba cerrado con cadena y alambre lo que le resultó sospechoso. Al ingresar, encontró a su hija sin signos vitales.

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