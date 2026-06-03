El gobernador de Córdoba habló por primera vez del femicidio de Agostina Vega y expresó un profundo dolor

"Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos. Es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.

HJ0xuwnXoAAwV4o Acto por el Día del Bombero Voluntario, donde el gobernador de Córdoba se refirió al femicidio de Agostina.

Reunión privada con la familia de Agostina

Antes de su declaración frente a los medios y los asistentes al acto, Martín Llaryora mantuvo un encuentro reservado el domingo por la noche con el entorno íntimo de la menor para transmitirle las medidas que se están adoptando desde el área de seguridad.

El gobernador cordobés remarcó que priorizó el contacto directo con los allegados de la adolescente por encima de cualquier formalidad del cargo.

"Decidí hablar primero con la familia para explicarles a ellos lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia. Como padre, antes que como gobernador, tomé esa decisión”, dijo el mandatario.

“Como padre, antes que gobernador” Martín Llaryora habló por primera vez del crimen de Agostina Martín Llaryora: “Hablo como padre, antes que gobernador”.

Un punto de inflexión en la prevención y la justicia

El desenlace del caso de Agostina Vega debe marcar un precedente en las políticas públicas de concientización y control de la violencia de género en el territorio provincial para Martín Llaryora quien enfatizó la necesidad de blindar el trabajo institucional en todos los niveles educativos y comunitarios.

"Este caso es un punto de inflexión para seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley. Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, concluyó.