El sábado 18 de abril, el silencio de una vivienda prefabricada en el partido de Almirante Brown se rompió por el grito de un niño de apenas 12 años, quien encontró a su madre enterrada en el patio luego de no tener novedades de ella por dos semanas.
"Es el brazo de mi mamá": un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio
El niño reconoció un tatuaje que pertenecía a su madre, una mujer de 35 años, a quien no veía desde hacía más de dos semanas
"Es el brazo de mi mamá", habría exclamado al reconocer un tatuaje distintivo en la piel de la mujer. Inmediatamente, dio aviso a su tía, quien llamó al 911 para denunciar el macabro descubrimiento.
Femicidio en Claypole: buscan a la pareja de la víctima
Personal de la Policía Científica y del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) trabajó en el lugar para retirar el cuerpo de esta mujer, el cual se encontraba en un avanzado estado de descomposición.
Los peritos destacaron un detalle que incrementa la crueldad del crimen: la víctima, de 35 años, tenía un trapo en la boca, lo que sugiere muerte por asfixia en un claro femicidio.
El principal sospechoso es la pareja de la víctima, un hombre de 30 años que actualmente se encuentra prófugo. Según el testimonio del niño, el sujeto le había mentido días antes asegurando que su madre se había ido a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, la amenazó con que "no la iba a ver más".
Se espera la autopsia para confirmar la identidad de la mujer
Fuentes del caso indicaron que tanto la víctima como el acusado tenían antecedentes penales, aunque por estas horas el foco está puesto en reconstruir los últimos movimientos y establecer con precisión cómo ocurrió el crimen.
La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad de la mujer.