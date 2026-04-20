"Es el brazo de mi mamá": un niño de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio

Los peritos destacaron un detalle que incrementa la crueldad del crimen: la víctima, de 35 años, tenía un trapo en la boca, lo que sugiere muerte por asfixia en un claro femicidio.

policia buenos aires, inseguridad en argentina.jpg La Policía busca intensamente a la pareja de la mujer.

El principal sospechoso es la pareja de la víctima, un hombre de 30 años que actualmente se encuentra prófugo. Según el testimonio del niño, el sujeto le había mentido días antes asegurando que su madre se había ido a la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, la amenazó con que "no la iba a ver más".

Se espera la autopsia para confirmar la identidad de la mujer

Fuentes del caso indicaron que tanto la víctima como el acusado tenían antecedentes penales, aunque por estas horas el foco está puesto en reconstruir los últimos movimientos y establecer con precisión cómo ocurrió el crimen.

La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad de la mujer.