La comunidad de Newburgh, en el estado de Indiana (Estados Unidos), se encuentra conmocionada tras una tragedia que transformó una noche de juegos infantiles en una verdadera pesadilla. Un niño de apenas 5 años falleció trágicamente mientras participaba de una pijamada en la casa de su mejor amigo,
Tenía 5 años y murió en una pijamada: tragedia tras quedarse a dormir en la casa de un amigo
La lamentable tragedia que se cobró la vida de un niño, provocó un dolor inmenso en sus familiares y allegados
La tragedia dejó a sus familiares y a las autoridades inmersos en una profunda incertidumbre sobre las causas del desenlace.
El fatídico episodio comenzó el pasado 30 de mayo, cuando el pequeño fue hallado inconsciente en plena madrugada. Ante la desesperación del momento, fue trasladado de urgencia al Hospital Gateway de la ciudad. A pesar del rápido accionar y de los múltiples esfuerzos de los profesionales de la salud por estabilizarlo, el menor falleció pocas horas después de su ingreso.
Hasta el momento, los especialistas médicos y forenses no han logrado establecer de manera oficial la causa de la muerte. Según el entorno cercano, el niño había pasado la tarde entera jugando al aire libre con total normalidad y no manifestaba ningún síntoma o malestar que pudiera hacer prever esta tragedia, lo que agiganta el misterio y la angustia.
Tragedia del niño de 5 años: la historia de Jagger Wing y la sospecha familiar
El menor, identificado como Jagger Wing, era un chico lleno de vitalidad al que le encantaba compartir tiempo con sus compañeros. "Ni siquiera sabemos qué pasó. Se había quedado a dormir en la casa de su mejor amigo y todavía no puedo imaginar lo que ocurrió", expresó entre lágrimas su madre, Alex Wing, completamente devastada frente a los medios locales de Indiana, Estados Unidos.
Qué le pasó al niño de 5 años
Frente a la falta de un parte médico concluyente, la familia de Jagger evalúa la fuerte posibilidad de que el niño padeciera una afección cardíaca congénita que nunca llegó a ser diagnosticada.
Al confirmar que existen antecedentes familiares de este tipo de problemas, su madre instó a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia de realizar chequeos médicos y estudios genéticos preventivos.
Mientras aguardan los resultados finales, el caso generó tanta empatía que una colecta solidaria ya logró reunir cerca de 20.000 dólares para colaborar con los gastos del sepelio.