Tres leones protegían su hogar y su casamiento terminó en tragedia: murió y se convirtió en leyenda

Su padre fue quien llevó el apellido a la historia argentina, ya que el general, además, adquirió gran parte de los terrenos que hoy forman parte de la localidad balnearia de Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, su hijo, quien heredó una fortuna millonaria, adquirió una mansión al estilo francés en un barrio de importantes casas quintas de las familias más adineradas de la ciudad. Dice la leyenda que el heredero temía que los delincuentes ingresaran a su propiedad durante la noche, pero encontró una solución insólita y peligrosa: mandó a traer tres leones desde África para que protegieran el lugar.

Si bien cada animal paseaba en el jardín de la mansión por las noches, en el día permanecían en jaulas hasta que la tragedia llegó y una celebración familiar cambió para siempre la historia de aquella casa que hoy es una reliquia.

Las estatuas en la mansión continúan intactas hasta el día de hoy.

Una noche, una de las hijas del hombre que luchó con Belgrano se casaba y la mansión brillaba de invitados. Los leones estaban encerrados, pero un descuido inoportuno hizo que una de las jaulas terminara mal cerrada y el animal saliera.

Mientras el novio colocaba el anillo a su futura esposa, el león apareció entre las plantas y se lanzó contra él. Díaz Vélez corrió, tomó una escopeta y disparó contra el animal. El león murió en el acto, pero nada pudo hacerse por el joven, que falleció en ese instante.

También cuenta la leyenda que, por la tragedia, la hija y novia terminó quitándose la vida ante el fallecimiento de su futuro esposo. Desde aquel entonces, la casa ubicada en Avenida Montes de Oca 110 permanece de pie con miles de estatuas de leones decorando el jardín.