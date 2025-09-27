La misteriosa historia detrás de la leyenda de la Caverna de las Brujas en Mendoza

caverna de las brujas (1) La Caverna de las Brujas es un lugar turístico en Malargüe, Mendoza, que lleva consigo una de las leyendas más misteriosas de la zona.

Las formas de las diversas galerías de la caverna se formaron por la acción del agua sobre rocas calcáreas, que ha erosionado profundas galerías subterráneas y creado, mediante el depósito de los materiales salinos en estado de disolución, diversas formas muy singulares de estalactitas, estalagmitas, velos, columnas, formaciones coralinas, etc. Algunos de los sitios que el turista visita son la Sala de la Virgen, La Gatera, La Sala de la Estalagmita Gigante y Sala de los Encuentros.

Declarada Área Natural Protegida en 1990, es considerada una de las cavernas más importantes de Sudamérica por su valor espeleológico.

La leyenda de la Caverna de las Brujas

Lo que realmente ha despertado la curiosidad popular es su nombre. La antigua leyenda narra la historia de dos cautivas blancas capturadas por uno de los pobladores nativos de la zona. Era costumbre de los captores desollar los pies de los cautivos para que no pudieran huir. Las dos mujeres aprovecharon un descuido de los guardianes de la tribu y corrieron sin dirección.

En su huida dieron con la entrada de la caverna y se refugiaron en ella, esperando que la amenaza de sus perseguidores se desvaneciera. Temiendo ser apresadas otra vez y desolladas, solo salían de la caverna de noche a buscar leña y alimentos. Los nativos las descubrieron, pero la caverna les daba temor y no fueron tras ellas.

Al tiempo notaron que ya no dejaban huellas de sus nocturnas incursiones. Entonces se acercaron, llenos de desconfianza pero también de curiosidad. Al aproximarse a la boca de acceso, dos revoloteos en el aire los asustaron. Eran dos grandes lechuzas que huyeron volando de la misteriosa oscuridad del interior.

Los hombres se fueron del lugar atribuyendo a la condición de brujas de las mujeres, la que les permitía convertirse en aves para prescindir de sus pies y huir volando. De la antigua leyenda, el origen del nombre actual.

Algunos relatos más antiguos, de raíz indígena, mencionan que la caverna era un espacio sagrado donde se realizaban ceremonias espirituales y que con la llegada de los colonos, esas historias se transformaron en la leyenda de las brujas.

Visitar la Caverna de las Brujas es ingresar en un mundo subterráneo donde la oscuridad, el silencio y las formas caprichosas de la roca alimentan la imaginación. El recorrido oficial permite explorar pasadizos, salas y galerías, siempre acompañados por guías especializados, ya que se trata de un espacio frágil y protegido.