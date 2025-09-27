Inicio Sociedad UNCuyo
Luto en las artes

Murió a los 100 años Emilia Puceiro de Zuleta, referente de la Academia Argentina de Letras

A principios de septiembre, Emilia Puceiro de Zuleta recibió una distinción por la Universidad Nacional de Cuyo. Fue miembro de la Real Academia Española

Emilia Puceiro de Zuleta dejó de existir este sábado, a los 100 años y con una gran trayectoria en las letras.

Apenas unos días después de haber recibido un homenaje en la Academia Argentina de Letras por su trayectoria, falleció este sábado en Buenos Aires a los 100 años la docente, crítica literaria y divulgadora, Emilia Puceiro de Zuleta, integrante honoraria de la institución. Sus restos serán velados este domingo en el Cementerio Parque Los Cipreses, en la provincia de Buenos Aires, al mediodía.

Nacida el 24 de junio de 1925 en la Ciudad de Buenos Aires, Puceiro de Zuleta fue definida por sus colegas como una “erudita y apasionada” en el campo de la literatura. En su juventud se trasladó a Mendoza, donde inició sus estudios de Literatura Española Moderna y Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), en la provincia, con la que mantuvo un lazo académico y cultural durante toda su vida.

A inicios de septiembre, Emilia Puceiro de Zuleta fue homenajeada por la UNCuyo por su trayectoria y su labor en la investigación. Y aunque no pudo estar presente, el reconocimiento fue una merecida distinción a la docencia y al compromiso intelectual.

Emilia de zuleta alvarez
Emilia Puceiro de Zuleta falleció este sábado a los 100 años.

La despedida a una eminencia parte de la Real Academia Española

Los restos de Emilia Puceiro de Zuleta serán velados este domingo en Buenos Aires, donde estaba viviendo actualmente. La familia de la reconocida académica informó que se hará una ceremonia en el cementerio Parque Los Cipreses a las 12.

Unas horas antes de su partida, la docente fue distinguida por la Academia Argentina de Letras, en un acto que contó con la presencia de Jaime Correas, mendocino, miembro de la institución y quien fuera su alumno.

“Emilia desde niña fue una lectora feroz, incansable y sutil” que supo manifestarse en dos modos, aseveró Correas al recordarla. Y prosiguió: “El crítico, el profesional al que ella re-humaniza contra las corrientes de moda” y “el personal, el íntimo, que se animaba a llevar a la cátedra y nos recomendaba en clase: ‘cuando un libro no les interese, ¡déjenlo!”.

En la trayectoria de Emilia Puceiro de Zuleta se destacan su participación en la Real Academia Española (fue una de los únicos cinco miembros correspondientes que tuvo la RAE por Hispanoamérica) y cofundó el Grupo de Estudios de la Crítica con influencia internacional.

