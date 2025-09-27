Murió a los 100 años Emilia Puceiro de Zuleta, referente de la Academia Argentina de Letras

Emilia de zuleta alvarez Emilia Puceiro de Zuleta falleció este sábado a los 100 años.

La despedida a una eminencia parte de la Real Academia Española

Los restos de Emilia Puceiro de Zuleta serán velados este domingo en Buenos Aires, donde estaba viviendo actualmente. La familia de la reconocida académica informó que se hará una ceremonia en el cementerio Parque Los Cipreses a las 12.

Unas horas antes de su partida, la docente fue distinguida por la Academia Argentina de Letras, en un acto que contó con la presencia de Jaime Correas, mendocino, miembro de la institución y quien fuera su alumno.

“Emilia desde niña fue una lectora feroz, incansable y sutil” que supo manifestarse en dos modos, aseveró Correas al recordarla. Y prosiguió: “El crítico, el profesional al que ella re-humaniza contra las corrientes de moda” y “el personal, el íntimo, que se animaba a llevar a la cátedra y nos recomendaba en clase: ‘cuando un libro no les interese, ¡déjenlo!”.

En la trayectoria de Emilia Puceiro de Zuleta se destacan su participación en la Real Academia Española (fue una de los únicos cinco miembros correspondientes que tuvo la RAE por Hispanoamérica) y cofundó el Grupo de Estudios de la Crítica con influencia internacional.