Se conoció la dura sanción que sufrió un jugador de la Liga Mendocina por agredir a un rival

La Liga Mendocina comunicó la suspensión que recibió el jugador de FADEP Matías Navarro tras la agresión a Emiliano Britos de Universidad Nacional de Cuyo

Emiliano Britos

Emiliano Britos, jugador de Universidad Nacional de Cuyo fue agredido por Matías Navarro, de FADEP, en un partido de la Liga Mendocina. 

El tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina dio a conocer el fallo sobre la suspensión del jugador de FADEP Matías Navarro, quien agredió a un rival de Universidad Nacional de Cuyo en un encuentro por el certamen local, correspondiente a la décima fecha.

Matías Navarro sufrió una dura sanción tras la agresión al jugador Emiliano Britos, de Universidad de Cuyo.

El experimentado futbolista, quien jugó en Gimnasia y Esgrima, Huracán Las Heras y Atlético San Martín entre otros equipos, fue suspendido. En un video se puede ver el terrible golpe contra Emiliano Britos, jugador de la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de un partido correspondiente a la décima fecha.

Ambos equipos se enfrentaron por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Mendocina, el choque que terminó 4-0 a favor de la visita y el partido se disputó en el estadio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Con goles de Thiago Satti, Chimi Navarro, Emiliano Gómez y Brandon Sánches, FADEP se impuso a UNCuyo en su cancha y fue el campeón del Apertura.

FADEP
FADEP salió campeón, pero Matías Navarro fue suspendido.

Todo comenzó cuando el delantero de FADEP Matías Navarro agredió de un golpe en la cara al defensor de Universitario Emilio Britos y el árbitro Diego Monroy expulsó al jugador tras el hecho de violencia. Las imágenes se viralizaron y generaron repudio en las redes sociales.

Britos sufrió fractura de tabique y arco cigomático derecho, y tuvo que ser intervenido quirúrgicaamente días después.

La durísima sanción de la Liga Mendocina de Fútbol a Matías Navarro

En el último boletín oficial, el Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina informó la sanción de seis meses para el futbolista de Fundación Amigos por el Deporte, quien recién podrá volver a jugar en marzo del año próximo.

El tribunal se basó en el artículo 287 inciso 5 del reglamento para tomar la determinación, que generó polémica en el ámbito del fútbol local ya que se tomó de oficio.

A esta sanción se le suma la suspensión a Misael Torres tras agredir al árbitro Matías Fernández en el clásico entre Beltrán y Rodeo del Medio. El Tribunal de Penas le dio al jugador del Toponero dos años y seis meses.

