Se conoció la dura sanción que sufrió un jugador de la Liga Mendocina por agredir a un rival

Ambos equipos se enfrentaron por la 10ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Mendocina, el choque que terminó 4-0 a favor de la visita y el partido se disputó en el estadio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Con goles de Thiago Satti, Chimi Navarro, Emiliano Gómez y Brandon Sánches, FADEP se impuso a UNCuyo en su cancha y fue el campeón del Apertura.

FADEP FADEP salió campeón, pero Matías Navarro fue suspendido.

Todo comenzó cuando el delantero de FADEP Matías Navarro agredió de un golpe en la cara al defensor de Universitario Emilio Britos y el árbitro Diego Monroy expulsó al jugador tras el hecho de violencia. Las imágenes se viralizaron y generaron repudio en las redes sociales.

Britos sufrió fractura de tabique y arco cigomático derecho, y tuvo que ser intervenido quirúrgicaamente días después.

La durísima sanción de la Liga Mendocina de Fútbol a Matías Navarro

En el último boletín oficial, el Tribunal de Disciplina de la Liga Mendocina informó la sanción de seis meses para el futbolista de Fundación Amigos por el Deporte, quien recién podrá volver a jugar en marzo del año próximo.

El tribunal se basó en el artículo 287 inciso 5 del reglamento para tomar la determinación, que generó polémica en el ámbito del fútbol local ya que se tomó de oficio.

A esta sanción se le suma la suspensión a Misael Torres tras agredir al árbitro Matías Fernández en el clásico entre Beltrán y Rodeo del Medio. El Tribunal de Penas le dio al jugador del Toponero dos años y seis meses.