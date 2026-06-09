Diego Forlán se mete en las negociaciones de Julián Álvarez: "Que sea por una buena pasta"

Cachavacha prefirió quitarle dramatismo a la situación: "En este caso, es una situación que de los dos lados ganarían" y agregó: "Como siempre digo, la selección uruguaya, España, Madrid, Barcelona, las instituciones están por encima de cualquier jugador y cualquier persona".

El ex delantero se siente identificado por lo que está viviendo Álvarez: "Defiendo mucho lo del jugador profesional, porque lo he vivido en carne propia", aunque manifestó que puede verse como "una traición el hecho de que el jugador se quiera ir".

"No es que quiero estar bien con los dos bandos, sino que entiendo perfectamente lo del club y entiendo perfectamente lo del jugador". Para cerrar, manifestó que si el argentino llega a ser transferido "vendrá otro" teniendo en cuenta que "han venido grandísimos delanteros que han hecho historia en el Atlético de Madrid y el club sigue creciendo".

julian alvarez atlético Julián Álvarez deberá definir su futuro después del Mundial.

Julián Álvarez quiere tranquilidad en el Mundial

Con tres equipos que se disputan a Julián Álvarez la situación se volvió algo engorrosa. Para ello el delantero argentino de 26 años pidió "tranquilidad" ya que quiere disfrutar y concentrarse en el Mundial para poder entregar su mejor versión.

El Atlético de Madrid se comprometió a escuchar ofertas si el delantero expresaba sus intenciones de emigrar; algo que finalmente sucedió. Por lo que tendrá que buscar alternativas y una de ellas parece ser la de Victor Osimhen, jugador nigeriano que triunfa en el Galatasaray, pero su alto valor provoca que busquen otra opción.

Álvarez expresó que quiere jugar en el Barcelona, pero el interés del Real Madrid abre el panorama a nuevas negociaciones que serán muy fructíferas para el Colchonero y el entrenador de la Casa Blanca no tiene reparos para conseguir su fichaje.