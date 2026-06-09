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Palabra de goleador

Diego Forlán se mete en las negociaciones de Julián Álvarez: "Que sea por una buena pasta"

Julián Álvarez puede continuar su carrera en el Real Madrid y Diego Forlán puso en valor tanto los intereses del club como los del jugador

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los goles de Julián Álvarez pueden emigrar al Real Madrid o al Barcelona.

Los goles de Julián Álvarez pueden emigrar al Real Madrid o al Barcelona.

Julián Álvarez consolidó su buen momento futbolístico transformándose en un jugador fundamental del Atlético Madrid al punto que tanto Barcelona como Real Madrid están interesados en contar con sus servicios. Ante esto, fue Diego Forlán quien se refirió a una posible salida del argentino teniendo en cuenta que fue goleador del Colchonero.

El uruguayo analizó qué puede suceder si el ex River decide emigrar bajándole la espuma a la situación, además de hacer hincapié en que los ingresos económicos por una venta serán muy importantes para el conjunto dirigido por Diego Simeone.

Atlético Madrid
Diego Forl&aacute;n empatiz&oacute; con Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Diego Forlán empatizó con Julián Álvarez.

La opinión de Diego Forlán sobre la salida de Julián Álvarez

En diálogo con El partidazo de Cope el ex futbolista uruguayo apoyó lo que Julián Álvarez pretenda hacer con su carrera futbolística: "Hay que respetar la decisión de cada uno, hay mucho dinero en juego. Si le toca irse, él quiere irse, que sea por una buena pasta, que seguramente lo va a ser".

Cachavacha prefirió quitarle dramatismo a la situación: "En este caso, es una situación que de los dos lados ganarían" y agregó: "Como siempre digo, la selección uruguaya, España, Madrid, Barcelona, las instituciones están por encima de cualquier jugador y cualquier persona".

El ex delantero se siente identificado por lo que está viviendo Álvarez: "Defiendo mucho lo del jugador profesional, porque lo he vivido en carne propia", aunque manifestó que puede verse como "una traición el hecho de que el jugador se quiera ir".

"No es que quiero estar bien con los dos bandos, sino que entiendo perfectamente lo del club y entiendo perfectamente lo del jugador". Para cerrar, manifestó que si el argentino llega a ser transferido "vendrá otro" teniendo en cuenta que "han venido grandísimos delanteros que han hecho historia en el Atlético de Madrid y el club sigue creciendo".

julian alvarez atlético
Juli&aacute;n &Aacute;lvarez deber&aacute; definir su futuro despu&eacute;s del Mundial.

Julián Álvarez deberá definir su futuro después del Mundial.

Julián Álvarez quiere tranquilidad en el Mundial

Con tres equipos que se disputan a Julián Álvarez la situación se volvió algo engorrosa. Para ello el delantero argentino de 26 años pidió "tranquilidad" ya que quiere disfrutar y concentrarse en el Mundial para poder entregar su mejor versión.

El Atlético de Madrid se comprometió a escuchar ofertas si el delantero expresaba sus intenciones de emigrar; algo que finalmente sucedió. Por lo que tendrá que buscar alternativas y una de ellas parece ser la de Victor Osimhen, jugador nigeriano que triunfa en el Galatasaray, pero su alto valor provoca que busquen otra opción.

Álvarez expresó que quiere jugar en el Barcelona, pero el interés del Real Madrid abre el panorama a nuevas negociaciones que serán muy fructíferas para el Colchonero y el entrenador de la Casa Blanca no tiene reparos para conseguir su fichaje.

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