La millonaria oferta que el Real Madrid presentaría para fichar a Julián Álvarez

Julián Álvarez Julián Álvarez se prepara para disputar su segundo mundial.

Cuánto pagaría el Real Madrid por Julián Álvarez

El fuerte interés del conjunto blanco por el atacante cordobés cobró una relevancia masiva a raíz de las declaraciones públicas del propio mandamás madridista. El dirigente adelantó de manera abierta ante los medios que la institución tiene decidido patear el tablero financiero del fútbol internacional mediante una propuesta económica de magnitudes impactantes.

"Vamos a hacer una oferta importante, de unos 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea del centro del campo para arriba", detalló de forma contundente la máxima autoridad del Real Madrid.

A fin de mantener el suspenso y descartar ciertos nombres que circulaban con fuerza en las páginas de la prensa deportiva, el directivo se encargó de colocar límites precisos a la danza de nombres. El propio presidente aclaró: "Y no es Haaland. Y no es de la Premier".

julian alvarez 1 Julián Álvarez podría ser transferido a su máximo rival.

El dilema del Atlético de Madrid con Julián Álvarez

La sorpresiva irrupción del Real Madrid en la escena deportiva plantea un panorama sumamente incómodo y revolucionario para las autoridades del Atlético de Madrid. Para la escuadra colchonera, desprenderse de la pieza fundamental de su estructura ofensiva representa un golpe futbolístico duro, pero que este destino sea la vereda de enfrente incrementa la gravedad del asunto.

La directiva del conjunto rojiblanco deberá evaluar con suma cautela los pasos a seguir una vez que la propuesta económica sea presentada de manera formal en los escritorios. La presión de los aficionados y el costo político de reforzar directamente al clásico adversario de toda la vida sitúan a la dirigencia frente a una encrucijada histórica de difícil resolución.

Las próximas semanas del mercado estival de pases serán determinantes para dilucidar si las gestiones de la Casa Blanca avanzan con éxito o si se disipan con el correr de los días. Por lo pronto, el nombre de Julián Álvarez ya se ha ganado el lugar principal en la consideración del club merengue, inaugurando oficialmente la gran novela del fútbol continental.