Gimnasia y Esgrima le ganó como local a Central Córdoba en su debut en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima volvió tras un largo receso e hizo su estreno venciendo por 1 a 0 a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
Gimnasia y Esgrima hizo su estreno en el Clausura 2026 venciendo a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie
Gimnasia y Esgrima volvió tras un largo receso e hizo su estreno venciendo por 1 a 0 a Central Córdoba, de Santiago del Estero, por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.
El encuentro válido por la Zona A se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie, con arbitraje de Andrés Gariano y Agustín Módica, a los 20' del segundo tiempo, marcó el único tanto.
El Mensana, que no jugaba desde el 4 de mayo, sumó 3 puntos valiosos y se ubica en el puesto 15 de la tabla anual, con 22 puntos, y en los promedios con 1,294; en la posición 16.
El equipo conducido por Darío Franco mantuvo la base del Torneo Apertura, pero no tuvo un buen primer tiempo y su rival generó algunas ocasiones para abrir el marcador.
El Lobo tuvo muchas imprecisiones y recién sobre el final de los primeros 45' mejoró para que Blas Armoa y Esteban Fernández tuvieran dos opciones claras de gol y exigieran a Javier Vallejos quien tuvo que reemplazar a Alan Aguerre, lesionado en los primeros minutos del partido.
El equipo conducido por Darío Franco hizo méritos para ganar ante un rival que tuvo chances para abrir el marcador, pero le faltó puntería.
César Rigamonti, el arquero del Lobo, fue clave en el triunfo local que se concretó gracias al gol de Módica, tras una buena asistencia de Luciano Cingolani.
Con esta victoria, la 4ta consecutiva como local, Gimnasia y Esgrima es puntero de la Zona A y sumó 3 puntos valiosos en su objetivo de mantener la categoría.