Gimnasia y Esgrima le ganó como local a Central Córdoba en su debut en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima empezó de la mejor manera el Torneo Clausura 2026. Foto: Martín Pravata/UNO

El equipo conducido por Darío Franco mantuvo la base del Torneo Apertura, pero no tuvo un buen primer tiempo y su rival generó algunas ocasiones para abrir el marcador.

El Lobo tuvo muchas imprecisiones y recién sobre el final de los primeros 45' mejoró para que Blas Armoa y Esteban Fernández tuvieran dos opciones claras de gol y exigieran a Javier Vallejos quien tuvo que reemplazar a Alan Aguerre, lesionado en los primeros minutos del partido.

Foto: Martín Pravata/UNO

El equipo conducido por Darío Franco hizo méritos para ganar ante un rival que tuvo chances para abrir el marcador, pero le faltó puntería.

César Rigamonti, el arquero del Lobo, fue clave en el triunfo local que se concretó gracias al gol de Módica, tras una buena asistencia de Luciano Cingolani.

Con esta victoria, la 4ta consecutiva como local, Gimnasia y Esgrima es puntero de la Zona A y sumó 3 puntos valiosos en su objetivo de mantener la categoría.