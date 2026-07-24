La serie de Netflix que tiene 10 capítulos enloquecedores de hormonas

De qué trata Tiny Pretty Things, la serie de Netflix

La serie de Netflix tiene como escenario de fondo una elitista escuela de ballet en donde la competencia es feroz, como así también la convivencia entre cada uno de los integrantes. Todo comenzará cuando la alumna estrella de la escuela sufra un ataque y su suplente deberá aprender a lidiar rápido con todo lo que implica estar ocupando su lugar.

Es así como aprenderá que no todo es un sueño y que, por el contrario, su vida puede volverse una pesadilla en la que abundan las traiciones, las mentiras y una competencia muchas veces desleal por aquellos que buscarán ocupar su lugar.

Tiny Pretty Things estuvo varios días entre las series más vistas luego de su estreno. Para algunos críticos, le jugó en contra que antes hubiese estrenado Gambito de Dama, porque si bien podría haber tenido el mismo nivel, terminó resultando negativa que se la colocara como su sucesora entre los programas más prometedores de Netflix.

Reparto de Tiny Pretty Things, la serie de Netflix

Brennan Clost: Shane

Barton Cowperthwaite: Oren

Bayardo De Murguia: Ramon

Damon J. Gillespie: Caleb Wick

Kylie Jefferson: Neveah

Casimere Jollette: Bette

Trailer de Tiny Pretty Things, la serie de Netflix