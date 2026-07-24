Netflix es la plataforma más cara, pero también la más popular. Esto se debe al éxito rotundo que suele tener con series de pocos capítulos, entre las que sobresalen aquellas que son de suspenso y las que saben jugar con la sensualidad de sus protagonistas, el lenguaje y las escenas subidas de tono que cautivan a millones de personas.
La serie de Netflix que tiene 10 capítulos enloquecedores de hormonas
Netflix posee una serie que tiene todo lo que deber tener un éxito en plataforma y solamente posee diez capítulos
En ese sentido, hay series de Netflix que son muy recordadas por aquellos que las vieron, pero que no tuvieron el éxito que por ahí se merecían. Es lo que ocurre con Tiny Pretty Things, una serie de solamente diez episodios y que todo aquello que la hace posible solo para mayores de 18 años.
Esta serie es un drama muy sensual que mezcla el suspenso, la adolescencia y las escenas subidas de todo. Fue estrenada en el 2020 y está escondida dentro del catálogo de Netflix, dispuesta a ser encontrada por todos aquellos que buscan una producción corta y entretenida.
De qué trata Tiny Pretty Things, la serie de Netflix
La serie de Netflix tiene como escenario de fondo una elitista escuela de ballet en donde la competencia es feroz, como así también la convivencia entre cada uno de los integrantes. Todo comenzará cuando la alumna estrella de la escuela sufra un ataque y su suplente deberá aprender a lidiar rápido con todo lo que implica estar ocupando su lugar.
Es así como aprenderá que no todo es un sueño y que, por el contrario, su vida puede volverse una pesadilla en la que abundan las traiciones, las mentiras y una competencia muchas veces desleal por aquellos que buscarán ocupar su lugar.
Tiny Pretty Things estuvo varios días entre las series más vistas luego de su estreno. Para algunos críticos, le jugó en contra que antes hubiese estrenado Gambito de Dama, porque si bien podría haber tenido el mismo nivel, terminó resultando negativa que se la colocara como su sucesora entre los programas más prometedores de Netflix.
Reparto de Tiny Pretty Things, la serie de Netflix
- Brennan Clost: Shane
- Barton Cowperthwaite: Oren
- Bayardo De Murguia: Ramon
- Damon J. Gillespie: Caleb Wick
- Kylie Jefferson: Neveah
- Casimere Jollette: Bette
Trailer de Tiny Pretty Things, la serie de Netflix
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma de streaming más cara pero popular, destaca por sus series cortas de suspenso y contenido para mayores de 18 años.
- Tiny Pretty Things: Drama de 2020, ambientado en una elitista escuela de ballet, aborda competencia, traiciones y escenas subidas de tono.
- Estreno y Competencia: A pesar de su corta duración, la serie no alcanzó el éxito esperado, posiblemente eclipsada por "Gambito de Dama".