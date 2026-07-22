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Gimnasia y Esgrima está con muchas energías a dos días del debut en el Torneo Clausura 2026

Gimnasia y Esgrima inicia el Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Central Córdoba en el estadio Víctor Legrotaglie. Será este viernes a las 16.45

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Gimnasia y Esgrima se prepara para su debut en el torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gimnasia y Esgrima se prepara para su debut en el torneo Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Gimnasia y Esgrima ajusta detalles a dos días de su estreno en el torneo Clausura 2026. Tendrá acción este viernes cuando enfrente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie. Tras el receso por el Mundial, el Lobo se prepara para debutar en el segundo torneo de la Liga Profesional 2026, y llega muy motivado.

Darío Franco habla con el delantero Agustín Módica.

Darío Franco habla con el delantero Agustín Módica.

Cuándo será el estreno Gimnasia y Esgrima en el Torneo Clausura

Gimnasia y Esgrima jugará el próximo viernes 24 de julio desde las 16.45 en el estadio Víctor Legrotaglie, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido correspondiente de la Zona A, y que será televisado por TNT Sports, con arbitraje de Andrés Gariano.

Los hinchas se reencontrarán tras el último partido jugado el pasado 4 de mayo cuando Gimnasia y Esgrima le ganó 2 a 1 a Defensa y Justicia en el Víctor Legrotaglie, en el partido reprogramado de la novena fecha del torneo Apertura.

Matías Recalde será titular en Gimnasia y Esgrima.

Matías Recalde será titular en Gimnasia y Esgrima.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para el debut ante Central Córdoba

César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica, serían los once que pondría el entrenador Darío Franco, para jugar frente al Ferroviario.

El Lobo todavía no ha realizado incorporaciones, y ha mantenido la base que terminó jugando el Torneo Apertura. Se fueron Nicolás Linares a Aldovisi y Enzo Gaggi a Mitre de Santiago del Estero (se fue a préstamo), Tobías Cervera regresó a Rosario Central; además Juan Pablo Álvarez y Nicolás Ferreyra no serán tenidos en cuenta.

Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima tras jugar este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie tendrá el primer enfrentamiento con un equipo grande. Se medirá ante San Lorenzo por la 2da fecha, el encuentro se disputará el próximo martes desde las 19, en el Nuevo Gasómetro.

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