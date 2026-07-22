Gimnasia y Esgrima está con muchas energías a dos días del debut en el Torneo Clausura 2026

Matías Recalde será titular en Gimnasia y Esgrima.

La probable formación de Gimnasia y Esgrima para el debut ante Central Córdoba

César Rigamonti; Juan Franco, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Ulises Sánchez; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica, serían los once que pondría el entrenador Darío Franco, para jugar frente al Ferroviario.

El Lobo todavía no ha realizado incorporaciones, y ha mantenido la base que terminó jugando el Torneo Apertura. Se fueron Nicolás Linares a Aldovisi y Enzo Gaggi a Mitre de Santiago del Estero (se fue a préstamo), Tobías Cervera regresó a Rosario Central; además Juan Pablo Álvarez y Nicolás Ferreyra no serán tenidos en cuenta.

Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima tras jugar este viernes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie tendrá el primer enfrentamiento con un equipo grande. Se medirá ante San Lorenzo por la 2da fecha, el encuentro se disputará el próximo martes desde las 19, en el Nuevo Gasómetro.