Cómo cuidar el cerebro para evitar un ACV y cómo darme cuenta si a alguien le está sucediendo

"En cualquiera de los casos, el tiempo es determinante: actuar rápidamente puede salvar la vida del paciente y disminuir significativamente las secuelas", indica la médica.

¿Cómo podemos reconocer que una persona está sufriendo un ACV?

La profesional asegura que para reconocer un ACV, es fundamental conocer los principales signos de alarma:

Debilidad o pérdida de fuerza repentina en la cara, un brazo o una pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo.

Dificultad para hablar o comprender lo que se dice.

Alteración súbita de la visión en uno o ambos ojos.

Pérdida del equilibrio, mareos intensos o dificultad para caminar.

Dolor de cabeza muy intenso y de aparición brusca, sin causa aparente.

El ACV ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro o cuando un vaso sanguíneo se rompe. Canva

¿Qué es lo que NO hay que hacer cuando alguien está sufriendo un ACV?

La Dra. Ábalos enfatiza que ante cualquiera de estos síntomas, no hay que esperar a que desaparezcan ni automedicarse: "La conducta correcta es solicitar asistencia médica de inmediato. Cada minuto que transcurre sin tratamiento implica la pérdida de millones de neuronas".

Hasta el 80% de los ACV podrían prevenirse mediante el control de los factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables como controlar la presión arterial, mantener adecuados los niveles de glucosa y colesterol, no fumar, realizar actividad física de manera regular, llevar una alimentación equilibrada, mantener un peso saludable, moderar el consumo de alcohol y realizar controles médicos periódicos y cumplir los tratamientos indicados.

"La información oportuna puede marcar la diferencia. Cuidar el cerebro es cuidar la calidad de vida. Porque ante un ACV, actuar rápido salva vidas y reduce las secuelas", concluye la Dra. Ábalos.