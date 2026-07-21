Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Fútbol

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima conocen a sus árbitros para el debut

Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima tienen todo listo para su estreno en el semestre: ambos equipos ya conocen a sus árbitros

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Álvaro Carranza dirigirá a Independiente Rivadavia en su visita a Atlético Tucumán.

Álvaro Carranza dirigirá a Independiente Rivadavia en su visita a Atlético Tucumán.

Los partidos entre Belgrano-Rosario Central y Sarmiento-Argentinos, programados para el jueves a las 19.30, serán los que le den el puntapié inicial a un nuevo semestre de la Liga Profesional. De esta manera regreserá oficialmente la actividad en el plano local, tras la finalización del Mundial 2026.

En la previa de lo que será la primera fecha del Torneo Clausura, desde la organización del evento confirmaron los equipos arbitrales que estarán al frente de cada uno de los encuentros.

Gimnasia y Esgrima será el primero de los mendocinos en ver acción. El viernes, desde las 16.45, el Lobo recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Legrotaglie. El árbitro de dicho partido será

Andr&eacute;s Gariano ser&aacute; el &aacute;rbitro de Gimnasia y Esgrima en su estreno en el Torneo Clausura.

Andrés Gariano será el árbitro de Gimnasia y Esgrima en su estreno en el Torneo Clausura.

El domingo, en condición de visitante, será el turno de Independiente Rivadavia. A partir de las 15, la Lepra se verá las caras con Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro con el arbitraje de Álvaro Carranza.

Las designaciones para la Fecha 1 del Torneo Clausura de la LPF

Desde la Liga Profesional confirmaron los árbitros para el debut del Torneo Clausura:

Jueves 23 de julio

19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B-

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Gerardo Lencina

19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B-

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
  • Cuarto árbitro: Joaquín Gil
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Iván Núñez

21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal-

  • Árbitro: Daniel Zamora
  • Árbitro asistente 1: Hugo Páez
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Javier Uziga

Viernes 24 de julio

16.45 Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Central Córdoba -Zona A-

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
  • Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
  • VAR: Fabrizio Llobet
  • AVAR: Joaquín Gil
Gimnasia y Esgrima de Mendoza le gan&oacute; al Ferroviario en la primera fecha del Torneo Apertura.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó al Ferroviario en la primera fecha del Torneo Apertura.

19.00 Racing – Gimnasia y Esgrima (LP) -Zona B-

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Matías Ansede
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Sebastián Bresba

19.00 Vélez – Instituto -Zona A-

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Gisella Bosso

21.15 Huracán – Banfield -Zona B-

  • Árbitro: Juan Pafundi
  • Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
  • Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
  • Cuarto árbitro: Marcos Recalde
  • VAR: Laura Fortunato
  • AVAR: Diego Verlotta

21.15 Platense – Unión -Zona A-

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: José Castelli
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Kevin Alegre
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Gastón Suárez

Sábado 25 de julio

14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B-

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Diego Martin
  • Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
  • Cuarto árbitro: Franco Moron
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Nahuel Viñas

17.00 Newell’s – Talleres -Zona A-

  • Árbitro: Ignacio Baliño
  • Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
  • Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
  • Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Javier Mihura

19.15 River – Barracas Central -Zona B-

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
  • VAR: Pablo Echavarría
  • AVAR: Mariana De Almeida

21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A-

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Nelson Sosa
Independiente Rivadavia le gan&oacute; a Atl&eacute;tico Tucum&aacute;n en el Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Tucumán en el Torneo Apertura.

Domingo 26 de julio

15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia -Zona B-

  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: César Ceballo
  • VAR: Maximiliano Macheroni
  • AVAR: Julio Fernandez

17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A-

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: Federico Cano
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Sebastián Habib
  • AVAR: Lucas Germanotta

19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A-

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Diego Romero

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas