Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima conocen a sus árbitros para el debut

Andrés Gariano será el árbitro de Gimnasia y Esgrima en su estreno en el Torneo Clausura.
El domingo, en condición de visitante, será el turno de Independiente Rivadavia. A partir de las 15, la Lepra se verá las caras con Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro con el arbitraje de Álvaro Carranza.
Las designaciones para la Fecha 1 del Torneo Clausura de la LPF
Desde la Liga Profesional confirmaron los árbitros para el debut del Torneo Clausura:
Jueves 23 de julio
19.30 Belgrano – Rosario Central -Zona B-
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Gerardo Lencina
19.30 Sarmiento – Argentinos -Zona B-
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Joaquín Gil
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
21.45 Defensa y Justicia – Aldosivi -Interzonal-
- Árbitro: Daniel Zamora
- Árbitro asistente 1: Hugo Páez
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Uziga
Viernes 24 de julio
16.45 Gimnasia y Esgrima de Mendoza – Central Córdoba -Zona A-
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Joaquín Gil
Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó al Ferroviario en la primera fecha del Torneo Apertura.
19.00 Racing – Gimnasia y Esgrima (LP) -Zona B-
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Matías Ansede
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Sebastián Bresba
19.00 Vélez – Instituto -Zona A-
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Gisella Bosso
21.15 Huracán – Banfield -Zona B-
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
- Cuarto árbitro: Marcos Recalde
- VAR: Laura Fortunato
- AVAR: Diego Verlotta
21.15 Platense – Unión -Zona A-
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Kevin Alegre
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
Sábado 25 de julio
14.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre -Zona B-
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Nahuel Viñas
17.00 Newell’s – Talleres -Zona A-
- Árbitro: Ignacio Baliño
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: José Carreras
- AVAR: Javier Mihura
19.15 River – Barracas Central -Zona B-
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Pablo Echavarría
- AVAR: Mariana De Almeida
21.30 Lanús – San Lorenzo -Zona A-
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Nelson Sosa
Independiente Rivadavia le ganó a Atlético Tucumán en el Torneo Apertura.
Domingo 26 de julio
15.00 Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia -Zona B-
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: César Ceballo
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Julio Fernandez
17.15 Estudiantes – Independiente -Zona A-
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Nelson Sosa
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Lucas Germanotta
19.30 Deportivo Riestra – Boca -Zona A-
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Diego Romero