Qué decidió Leandro Paredes en la previa del debut por Copa Sudamericana que provocó el aplauso de todo Boca

Copa Argentina (clasificó a octavos de final y jugará contra Vélez).

Copa Sudamericana (está en 16avos de final y jugará contra O'Higgins).

Torneo Clausura.

Tiene la posibilidad de ganar el título "Campeón de Liga 2026" si logra liderar la Tabla Anual. Está tercero con 30 mientras que primero está Independiente Rivadavia con 34.

Fue por eso que tras regresar al país el lunes por la noche, el martes ya se hizo presente en el predio de Ezeiza donde Rodolfo Arruabarrena encabeza los entrenamientos de Boca. El mediocampista de la Selección argentina fue recibido con gran alegría y fue felicitado por su desempeño y participación en el Mundial.

Leandro Paredes decidió no tomarse vacaciones y ponerse a disposición del Vasco a dos días del encuentro de ida ante O’Higgins por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca le dedicó tres publicaciones a Leandro Paredes en su regreso

El Xeneize le dio la bienvenida al mediocampista poniendo en valor su rol dentro del equipo, fue así que publicaron: "De vuelta en casa. Nuestro capitán", acompañado de un video donde Paredes saluda a distintos miembros del Mundo Boca.

Luego a dieron a conocer una serie de fotografías del jugador en pleno entrenamiento (que ilustran este artículo) y luego un video con sus movimientos junto al plantel dirigido por el Vasco.

Además, cuando el combinado nacional perdió la final, la cuenta oficial de Boca acompañó al jugador expresando: "Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!".