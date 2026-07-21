Inicio Ovación Fútbol Leandro Paredes
"Ya está en casa"

Qué decidió Leandro Paredes en la previa del debut por Copa Sudamericana que provocó el aplauso de todo Boca

Durante la noche del lunes Leandro Paredes llegó a Ezeiza junto a parte de sus compañeros de la Selección argentina y en miras a O'Higgins sacó chapa de capitán

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Leandro Paredes puso primera en Boca.

Leandro Paredes puso primera en Boca.

Leandro Paredes viene de ser subcampeón del mundo donde coronó un torneo aceptable, con destellos de gran jerarquía dejando imágenes y quites maravillosos, aunque en la final brindó un pálido desempeño y protagonizó una pelea que dio la vuelta al mundo cuando terminó el partido y fue a buscar a Éric García y a Gavi.

Por su lado, Boca se prepara para volver a saltar a las canchas luego de eliminar a Sarmiento de Junín por 2 a 0 en 16avos de final de Copa argentina y ahora su próximo desafío será el debut en Copa Sudamericana luego de quedar fuera de la Libertadores de manera sorpresiva en zona de grupos.

Leandro Paredes culminó un Mundial más que aceptable.

Leandro Paredes culminó un Mundial más que aceptable.

Qué decidió Leandro Paredes que provocó el aplauso de todo Boca

El número 5 capitán de Boca no se anda con rodeos y tiene claro que después de su participación en el Mundial debe volver a defender los colores del Xeneize que tendrá por delante un semestre de mucha actividad ya que disputará:

  • Copa Argentina (clasificó a octavos de final y jugará contra Vélez).
  • Copa Sudamericana (está en 16avos de final y jugará contra O'Higgins).
  • Torneo Clausura.
  • Tiene la posibilidad de ganar el título "Campeón de Liga 2026" si logra liderar la Tabla Anual. Está tercero con 30 mientras que primero está Independiente Rivadavia con 34.

Fue por eso que tras regresar al país el lunes por la noche, el martes ya se hizo presente en el predio de Ezeiza donde Rodolfo Arruabarrena encabeza los entrenamientos de Boca. El mediocampista de la Selección argentina fue recibido con gran alegría y fue felicitado por su desempeño y participación en el Mundial.

Leandro Paredes decidió no tomarse vacaciones y ponerse a disposición del Vasco a dos días del encuentro de ida ante O’Higgins por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca le dedicó tres publicaciones a Leandro Paredes en su regreso

El Xeneize le dio la bienvenida al mediocampista poniendo en valor su rol dentro del equipo, fue así que publicaron: "De vuelta en casa. Nuestro capitán", acompañado de un video donde Paredes saluda a distintos miembros del Mundo Boca.

Luego a dieron a conocer una serie de fotografías del jugador en pleno entrenamiento (que ilustran este artículo) y luego un video con sus movimientos junto al plantel dirigido por el Vasco.

Además, cuando el combinado nacional perdió la final, la cuenta oficial de Boca acompañó al jugador expresando: "Gracias por representar al país con huevo y corazón. ¡Aguante Argentina!".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas