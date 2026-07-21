Preocupación por la salud de Santiago Lange quien tuvo que ser operado en Barcelona

Mucha preocupación generó en el deporte argentino la salud de Santiago Lange, triple medallista olímpico, quien fue sometido a una intervención quirúrgica.
Mucha preocupación generó en el ambiente del deporte argentino la salud de Santiago Lange, triple medallista olímpico, quien fue sometido a una intervención quirúrgica.
Mucha preocupación generó en el deporte argentino la salud de Santiago Lange, triple medallista olímpico, quien fue sometido a una intervención quirúrgica.
"Toda la familia olímpica argentina acompaña a Santiago Lange y le desea una pronta recuperación. ¡Fuerza, Santiago!", indicaron las redes sociales del Comité Olímpico argentino acompañado una publicación en la que se reveló que el deportista fue sometido a una nueva operación.
El deportista fue diagnosticado con cáncer de pulmón en marzo del 2015, fue operado en septiembre de ese año y tras una recuperación récord ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016 junto a Cecilia Carranza en la clase Nacra 17.
Fue su tercera medalla olímpica ya que participó en los juegos de Seúl 1988, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020, y había obtenido dos medallas de bronce junto a Carlos Espínola en la clase Tornado, en 2004 y 2008.
Lange, de 64 años, fue operado en Barcelona, donde reside desde hace varios años, para extirparle un nódulo en un pulmón y no hay mucha información sobre su evolución.
Su hijo Yago solo publicó una foto de cuando era chico andando juntos en bicicleta.