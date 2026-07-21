Preocupación por la salud de Santiago Lange quien tuvo que ser operado en Barcelona

"Toda la familia olímpica argentina acompaña a Santiago Lange y le desea una pronta recuperación. ¡Fuerza, Santiago!", indicaron las redes sociales del Comité Olímpico argentino acompañado una publicación en la que se reveló que el deportista fue sometido a una nueva operación.

El deportista fue diagnosticado con cáncer de pulmón en marzo del 2015, fue operado en septiembre de ese año y tras una recuperación récord ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016 junto a Cecilia Carranza en la clase Nacra 17.