El puerto más grande de Europa se expande y le gana 2.000 hectáreas al mar para proteger a una ciudad de las inundaciones

El puerto forma parte de una estrategia mucho más amplia conocida como Delta Works, considerada por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las siete maravillas del mundo moderno. Este sistema integra diques, barreras móviles, esclusas y obras costeras que comenzaron a construirse tras la devastadora inundación de 1953, cuando una tormenta provocó la muerte de más de 1.800 personas en los Países Bajos.

La apuesta de este país para contener el avance del mar

Además de ampliar la infraestructura portuaria, Maasvlakte 2 fue diseñada para trabajar junto con las defensas costeras existentes. Su ubicación y sus extensas playas artificiales ayudan a disipar parte de la energía de las olas antes de que alcancen el continente. Al mismo tiempo, el nuevo litoral permite reforzar las dunas naturales, que funcionan como una barrera adicional frente a temporales y marejadas.

Este puerto también incorporó criterios ambientales. Parte del área marina afectada por la expansión fue compensada con la creación de nuevas reservas naturales y zonas protegidas para aves y fauna marina. Además, las terminales fueron preparadas para operar con altos niveles de automatización, convirtiendo al puerto de Róterdam en uno de los más avanzados del mundo para el movimiento de contenedores y mercancías.