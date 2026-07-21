Árbol de jade: por qué recomiendan rociar leche sobre sus hojas y para qué sirve

Sin embargo, lograr que luzca en perfectas condiciones y libre de plagas o hongos requiere de cuidados específicos. Para ello, muchos apasionados de la jardinería y la botánica suelen recurrir a diversos trucos caseros. Uno de los más recomendados y sorprendentes consiste en rociar leche sobre sus hojas.

El árbol de jade puede mantenerse con diferentes elementos caseros.

Por qué recomiendan rociar con leche las hojas del árbol de jade

Se rocían las hojas del árbol de jade con leche principalmente como un fungicida e insecticida natural para prevenir y combatir enfermedades como el oídio o la negrilla, gracias a las enzimas y proteínas de la leche que alteran y destruyen la estructura de los hongos.