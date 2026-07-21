El árbol de jade es famoso por su versatilidad, su durabilidad, la belleza de sus hojas y su relación con la prosperidad según el Feng Shui, entre otras grandes cualidades. Es, sin duda, uno de los ejemplares preferidos por las personas para tener en el interior del hogar o en el jardín.
Árbol de jade: por qué recomiendan rociar leche sobre sus hojas y para qué sirve
Con diferentes elementos caseros, puedes mantener sano a tu árbol de jade. ¿Por qué se recomienda rociar leche en sus hojas?
Sin embargo, lograr que luzca en perfectas condiciones y libre de plagas o hongos requiere de cuidados específicos. Para ello, muchos apasionados de la jardinería y la botánica suelen recurrir a diversos trucos caseros. Uno de los más recomendados y sorprendentes consiste en rociar leche sobre sus hojas.
Por qué recomiendan rociar con leche las hojas del árbol de jade
Se rocían las hojas del árbol de jade con leche principalmente como un fungicida e insecticida natural para prevenir y combatir enfermedades como el oídio o la negrilla, gracias a las enzimas y proteínas de la leche que alteran y destruyen la estructura de los hongos.
Entre los principales beneficios de aplicar este truco casero en tu árbol de jade se destacan:
- Combate hongos y bacterias: la leche actúa como una barrera protectora que detiene la proliferación de microorganismos dañinos en la superficie foliar.
- Aporte de calcio y nutrientes: al ser absorbida lentamente, fortalece la estructura de sus hojas carnosas y evita que se vuelvan débiles.
- Limpieza y brillo natural: ayuda a retirar el polvo acumulado en las hojas, devolviéndoles un verde brillante y saludable.
- Mejora la fotosíntesis: al mantener los poros de la planta despejados y limpios, permite que capte mejor la luz solar.
Cómo aplicar la leche en el árbol de jade de forma correcta
Para aprovechar todas sus propiedades sin dañar tu árbol, se aconseja diluir una parte de leche en nueve partes de agua (preferentemente leche descremada para evitar la acumulación de grasa sobre las hojas y la atracción no deseada de insectos).
Con la ayuda de un pulverizador o un paño de algodón humedecido con la mezcla, se deben limpiar o rociar suavemente las hojas en horas de la mañana o al atardecer, evitando la exposición directa al sol intenso durante la aplicación para prevenir quemaduras.