Qué significado tiene regalar un árbol de jade y por qué es un gran obsequio

Por eso mismo, el árbol de jade es un regalo muy usual a personas que acaban de casarse, o abren un negocio o se van a vivir solas. Es un deseo muy profundo de buena suerte y de prosperidad para los nuevos dueños de la planta.

Cómo se cuida un árbol de jade

Cuidar un árbol de jade es muy fácil. De hecho, es una planta que no requiere de muchos cuidados a la hora de mantenerla y por eso es que también es un muy buen regalo.

El árbol de jade, para estar bien cuidado, no debe recibir sol de manera directa, ni ser regado todos los días. De hecho, en verano se recomienda hacerlo una vez por semana y en invierno cada 15 o 20 días.

Es muy importante la ubicación que tenga. Según el Feng Shui, se recomienda que el árbol de jade esté al costado de la puerta de ingreso o en el centro del living, ya que allí confluyen todas las energías. En tanto, en una oficina, debe colocarse al costado de la puerta o sobre el escritorio.