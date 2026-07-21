Cultivaron arroz que crece con agua salada y abrió nuevas posibilidades para zonas costeras

La necesidad es cada vez mayor. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 830 millones de hectáreas de tierras en el mundo están afectadas por distintos niveles de salinidad. En regiones costeras de Bangladesh, India, Vietnam o Myanmar, el agua del mar invade los campos durante marejadas, ciclones o inundaciones, reduciendo drásticamente la producción agrícola y obligando a muchos productores a abandonar sus tierras.

El arroz que resiste el agua salada y podría cambiar la agricultura en las zonas costeras

Las nuevas variedades no crecen directamente en agua de mar, sino que soportan niveles mucho más elevados de sal en el suelo y en el agua de riego que el arroz tradicional. Gracias a esa característica, pueden desarrollarse en zonas donde antes las cosechas fracasaban por la acumulación de sal, permitiendo recuperar superficies agrícolas que habían quedado inutilizadas.

Los resultados ya comenzaron a reflejarse en el campo. En Bangladesh, donde cerca del 30% de las tierras cultivables se encuentra en áreas costeras vulnerables a la salinidad, miles de agricultores incorporaron estas variedades resistentes. Ensayos realizados por institutos nacionales mostraron incrementos significativos en la producción respecto de los cultivos tradicionales bajo las mismas condiciones de estrés salino, además de ofrecer una mayor estabilidad frente a eventos climáticos extremos.