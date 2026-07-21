Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Gran expectativa

Argentina vs. España: la posible fecha para disputar la "revancha" del Mundial 2026

Tras la reciente definición del Mundial 2026, La Albiceleste y La Roja podrían volver a verse las caras próximamente

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Argentina y España podrían volver a cruzarse próximamente. 

Argentina y España podrían volver a cruzarse próximamente. 

Luego de la vibrante e intensa definición del Mundial 2026, el fútbol internacional no da tregua y ya empieza a proyectar el próximo gran evento. En ese horizonte cercano aparece la Finalissima, el cruce oficial entre los campeones de América y Europa que genera enorme expectativa.

En las últimas horas, trascendió que la Selección Argentina y la Selección de España ya tendrían un espacio tentativo en la agenda para verse las caras en lo que muchos consideran la "revancha" del certamen ecuménico.

Argentina y España podrían volver a cruzarse próximamente.

Argentina y España podrían volver a cruzarse próximamente.

Noviembre, el mes apuntado por las dirigencias

A pesar de lo ajustado del calendario tras la exigente temporada europea y los compromisos de los clubes, la intención primaria de ambas entidades es aprovechar la ventana FIFA de noviembre de 2026 para acomodar el esperado encuentro.

Si bien restan pulir ciertos detalles logísticos con los calendarios de la UEFA Nations League y conseguir la aprobación final, la idea es que la Selección argentina y la Selección de España se vean las caras nuevamente a finales de este año.

En cuanto al escenario, la balanza se inclina rotundamente hacia el Medio Oriente. Qatar aparece como el destino fijado para albergar la contienda, con el majestuoso Estadio Lusail como el gran candidato a recibir a los dos finalistas del Mundial 2026.

La adquisición de los derechos de organización por parte del gobierno catarí dejó el terreno prácticamente listo para que la imponente estructura de Doha sea la sede de la Finalissima.

Por qué no se jugó antes del Mundial 2026

La Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España estuvo originalmente programada para disputarse el 27 de marzo de 2026, pero fue cancelada semanas antes del inicio del Mundial debido a un entramado de conflictos de sede, calendario y tensiones políticas.

Ante la falta de margen operativo a solo tres meses del inicio del Mundial 2026, la UEFA y la CONMEBOL hicieron oficial la cancelación del encuentro el 15 de marzo de este año, dejando el choque en puntos suspensivos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas