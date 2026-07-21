Argentina vs. España: la posible fecha para disputar la "revancha" del Mundial 2026

Si bien restan pulir ciertos detalles logísticos con los calendarios de la UEFA Nations League y conseguir la aprobación final, la idea es que la Selección argentina y la Selección de España se vean las caras nuevamente a finales de este año.

Hay chances de que la FINALISSIMA entre Argentina y España SE JUEGUE EN NOVIEMBRE 2026.



El estadio será el Lusail, debido a que el Gobierno de Qatar YA COMPRÓ LOS DERECHOS del partido.



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En cuanto al escenario, la balanza se inclina rotundamente hacia el Medio Oriente. Qatar aparece como el destino fijado para albergar la contienda, con el majestuoso Estadio Lusail como el gran candidato a recibir a los dos finalistas del Mundial 2026.

La adquisición de los derechos de organización por parte del gobierno catarí dejó el terreno prácticamente listo para que la imponente estructura de Doha sea la sede de la Finalissima.

Por qué no se jugó antes del Mundial 2026

La Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España estuvo originalmente programada para disputarse el 27 de marzo de 2026, pero fue cancelada semanas antes del inicio del Mundial debido a un entramado de conflictos de sede, calendario y tensiones políticas.

Ante la falta de margen operativo a solo tres meses del inicio del Mundial 2026, la UEFA y la CONMEBOL hicieron oficial la cancelación del encuentro el 15 de marzo de este año, dejando el choque en puntos suspensivos.