Adiós al cargador del teléfono: Motorola lanza un celular con batería que dura 73 horas

Cuando llega el momento de recargar el equipo, también ofrece varias opciones. Es compatible con carga rápida por cable de 90 W, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera. Además, incorpora carga inalámbrica magnética de 25 W, similar al sistema MagSafe, y también admite carga inversa, permitiendo alimentar otros dispositivos compatibles.

Como un valor agregado, Motorola incluye en la caja el cargador y unos auriculares Moto Buds Loop, algo cada vez menos habitual en la industria.

Motorola Edge 70 Max.

Dos cámaras, un potente procesador y actualizaciones Android hasta 2028

El nuevo teléfono de Motorola incorpora una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 7.000 nits, lo que facilita una excelente visualización incluso bajo la luz directa del sol.

Asimismo, es compatible con HDR10+, ofreciendo una mejor experiencia para disfrutar de videos, juegos y contenido multimedia.

En su interior integra el procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración que promete un rendimiento fluido tanto para tareas cotidianas como para aplicaciones exigentes.

Por otro lado, el Motorola Edge 70 Max cuenta con doble cámara: una principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles, suficientes para capturar fotografías con buen nivel de detalle en distintas situaciones.

Este teléfono de Motorola llega para competir con los celulares tope de gama de Samsung.

El smartphone llega de fábrica con Android 16 y Motorola confirmó que recibirá dos actualizaciones del sistema operativo, además de tres años de parches de seguridad. Por el momento, este teléfono aún no llega a la Argentina, pero se estima que lo hará en los próximos días. En cuanto a su precio, el valor internacional oscila los 700 dólares.