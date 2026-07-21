Adiós al cargador del teléfono: Motorola lanza un celular con batería que dura 73 horas

Motorola presentó un nuevo teléfono que promete convertirse en uno de los referentes en autonomía: el Motorola Edge 70 Max. Este celular, entre tantas cosas, destaca por incorporar una batería de gran capacidad capaz de ofrecer hasta 73 horas de uso con una sola carga, una característica pensada para quienes buscan olvidarse del cargador durante varios días.
Además de su extensa duración de batería, el celular apuesta por una pantalla de alta calidad, un potente procesador y un sistema de carga rápida que lo convierten en una opción muy atractiva dentro de la gama premium.
Motorola Edge 70 Max, el teléfono con batería que dura 73 horas
El principal atractivo del Motorola Edge 70 Max es su batería de 7.100 mAh, una capacidad superior a la de la mayoría de los teléfonos actuales. Según la marca, esta permite alcanzar hasta 73 horas de autonomía, dependiendo del tipo de uso.
Cuando llega el momento de recargar el equipo, también ofrece varias opciones. Es compatible con carga rápida por cable de 90 W, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera. Además, incorpora carga inalámbrica magnética de 25 W, similar al sistema MagSafe, y también admite carga inversa, permitiendo alimentar otros dispositivos compatibles.
Como un valor agregado, Motorola incluye en la caja el cargador y unos auriculares Moto Buds Loop, algo cada vez menos habitual en la industria.
Dos cámaras, un potente procesador y actualizaciones Android hasta 2028
El nuevo teléfono de Motorola incorpora una pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 7.000 nits, lo que facilita una excelente visualización incluso bajo la luz directa del sol.
Asimismo, es compatible con HDR10+, ofreciendo una mejor experiencia para disfrutar de videos, juegos y contenido multimedia.
En su interior integra el procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado por 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, una configuración que promete un rendimiento fluido tanto para tareas cotidianas como para aplicaciones exigentes.
Por otro lado, el Motorola Edge 70 Max cuenta con doble cámara: una principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles, suficientes para capturar fotografías con buen nivel de detalle en distintas situaciones.
El smartphone llega de fábrica con Android 16 y Motorola confirmó que recibirá dos actualizaciones del sistema operativo, además de tres años de parches de seguridad. Por el momento, este teléfono aún no llega a la Argentina, pero se estima que lo hará en los próximos días. En cuanto a su precio, el valor internacional oscila los 700 dólares.
En pocas palabras
- Motorola Edge 70 Max: Presentan un nuevo smartphone con una batería que promete hasta 73 horas de autonomía.
- Carga y procesador: Incluye carga rápida de 90W, carga inalámbrica y un procesador Snapdragon 8 Gen 5.
- Disponibilidad y precio: El equipo aún no llegó a Argentina, pero su valor internacional ronda los 700 dólares.