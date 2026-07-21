Alpine bajó del monoplaza a Franco Colapinto: cuándo volverá a correr el argentino

La elección para que los pilotos novatos asuman el control de los monoplazas de los conductores titulares se toma en conjunto; por lo tanto, Colapinto y Alpine estuvieron de acuerdo en que este es el momento ideal para realizarlo.

Los otros pilotos de reserva de la escudería francesa son Gabriele Mini, Alex Dunne y Kusj Miani, quienes corren en Fórmula 2; es así que Alpine decidió que Aron - quien no participa de esa categoría - pueda participar de dos pruebas libres con Audi (en Barcelona y Austria).

Ante esto, Aron declaró: "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de entrenamientos libres 1 con el equipo esta temporada".

Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto.

"He estado conduciendo el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar la sensación real. Mi objetivo personal es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana", manifestó el estonio que reemplazará - al menos por una prueba - a Franco Colapinto.

El GP de Hungría donde Franco Colapinto será protagonista.

Horarios de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio:

Práctica libre 1: 8:30 hs. (donde correrá Paul Aron).

Práctica libre 2: 12 hs.

Sábado 25 de julio:

Práctica libre 3: 7.30 hs.

Clasificación: 11 hs.

Domingo 26 de julio: