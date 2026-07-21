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En el Circuito de Balaton Park

Alpine bajó del monoplaza a Franco Colapinto: cuándo volverá a correr el argentino

En la previa del Gran Premio de Hungría Franco Colapinto recibió una noticia que sorprendió a los fanáticos de la F1, pero que era de esperar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto estuvo de acuerdo con ceder su monoplaza.

Franco Colapinto estuvo de acuerdo con ceder su monoplaza.

Franco Colapinto viene haciendo todo bien y luego de un 2025 para el olvido, los cambios en los monoplazas de Alpine están brindando sus frutos. Fue así que el argentino logró quedarse con la décima posición en Bélgica, pero ahora deberá bajar un par de cambios y no será parte de la Primera Práctica Libre en el GP de Hungría.

Es así que cederá - de mutuo acuerdo con los popes de la escudería francesa - su coche a Paul Aron quien será el encargado de completar una de las cuatro sesiones obligatorias para los pilotos novatos que el reglamento de la F1 exige las escuderías.

Paul Aron, Pierre Gasly y Franco Colapinto: los pilotos de Alpine.

Paul Aron, Pierre Gasly y Franco Colapinto: los pilotos de Alpine.

Franco Colapinto se baja de su monoplaza y Paul Aron tomará el control

Es así que tanto Colapinto como Gasly deben ceder sus autos dos veces cada uno a lo larga de la temporada para que Paul Arton pueda completar sus pruebas libres; es esta la primera vez en el año que el argentino lo hace.

La elección para que los pilotos novatos asuman el control de los monoplazas de los conductores titulares se toma en conjunto; por lo tanto, Colapinto y Alpine estuvieron de acuerdo en que este es el momento ideal para realizarlo.

Los otros pilotos de reserva de la escudería francesa son Gabriele Mini, Alex Dunne y Kusj Miani, quienes corren en Fórmula 2; es así que Alpine decidió que Aron - quien no participa de esa categoría - pueda participar de dos pruebas libres con Audi (en Barcelona y Austria).

Ante esto, Aron declaró: "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de entrenamientos libres 1 con el equipo esta temporada".

Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto.

Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto.

"He estado conduciendo el coche en nuestro simulador en Enstone durante todo el año y será muy valioso salir a pista y experimentar la sensación real. Mi objetivo personal es aprovechar esas oportunidades y ayudar en todo lo posible durante el resto del fin de semana", manifestó el estonio que reemplazará - al menos por una prueba - a Franco Colapinto.

El GP de Hungría donde Franco Colapinto será protagonista.

El GP de Hungría donde Franco Colapinto será protagonista.

Horarios de Franco Colapinto en el GP de Hungría

Viernes 24 de julio:

  • Práctica libre 1: 8:30 hs. (donde correrá Paul Aron).
  • Práctica libre 2: 12 hs.

Sábado 25 de julio:

  • Práctica libre 3: 7.30 hs.
  • Clasificación: 11 hs.

Domingo 26 de julio:

  • Carrera: 10 hs.

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