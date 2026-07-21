Coki Soto va por la segunda defensa de su Título Sudamericano en el estadio de la FAB

Coki Soto listo para defender el Título Sudamericano

Consultado este martes sobre en qué etapa de su preparación estaba el púgil formado en el Club Tres Acequias, respondió apenas terminado su entrenamiento en el gimnasio de Pablo Chacón: "Ya estamos ajustando el tema del peso, pero ya estamos, casi lo tenemos. Estoy muy contento, disfrutando de esta nueva oportunidad de pelear. Hemos hecho una preparación extraordinaria; llegamos de la mejor manera".

Coki Soto, fiel a su estilo, llega a esta pelea en la FAB con una cuidada y excelente preparación física y técnica.

Respecto a su rival, Coki Soto expresó: "Sabemos que enfrente tenemos un duro rival, zurdo, complicado, un guerrero. Así que nos hemos preparado para poder brillar arriba del (0:29) ring y terminar con la mano en alto, que para eso laburamos día tras día y hacemos tantos (0:34) sacrificios. Así que muy contento de volver al ring, contento por la oportunidad de poder defender mi título y disfrutando a full todo esto lo que me está pasando".

Para finalizar, ya a horas de emprender el viaje a Buenos Aires, Soto recordó: "Déjame agradecer a toda la gente que hace el aguante, al intendente (de Junín) Mario Abed, por apoyarme siempre en mi carrera; y a la gente de Medrano, que es la que siempre está firme ahí haciendo el aguante. Estoy agradecido de corazón, siempre".