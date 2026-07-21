Coki Soto va por la segunda defensa de su Título Sudamericano en el estadio de la FAB

El zurdo mendocino Alfredo Coki Soto cerró su preparación para la pelea que será la segunda exposición del Título Sudamericano de peso ligero. El medranino se enfrenta al porteño Denis Torino Fierro en uno e los combates principales de la velada a realizarse este sábado (25/7) en la Federación Argentina de Box.
Coki Soto (18-1-0, 12 KO), pupilo de Pablo Chacón buscará defender el cetro continental que estaba vacante, que obtuvo el 13 de diciembre del 2025 en La Colonia, Junín, cuando superó con un tremendo nocaut al colombiano Carlos Rayo.
Este fin de semana Soto vuelve a pelear en estadio de la FAB, en Almagro, CABA, dentro del velada de boxeo profesional organizada por Sampson Lewkowicz- Carlos Tello y que será televisada por TyC Sports. Enfrente tendrá al porteño Denis Alejandro Fierro (9-2-0, 3 KO).
Coki Soto listo para defender el Título Sudamericano
Consultado este martes sobre en qué etapa de su preparación estaba el púgil formado en el Club Tres Acequias, respondió apenas terminado su entrenamiento en el gimnasio de Pablo Chacón: "Ya estamos ajustando el tema del peso, pero ya estamos, casi lo tenemos. Estoy muy contento, disfrutando de esta nueva oportunidad de pelear. Hemos hecho una preparación extraordinaria; llegamos de la mejor manera".
Respecto a su rival, Coki Soto expresó: "Sabemos que enfrente tenemos un duro rival, zurdo, complicado, un guerrero. Así que nos hemos preparado para poder brillar arriba del (0:29) ring y terminar con la mano en alto, que para eso laburamos día tras día y hacemos tantos (0:34) sacrificios. Así que muy contento de volver al ring, contento por la oportunidad de poder defender mi título y disfrutando a full todo esto lo que me está pasando".
Para finalizar, ya a horas de emprender el viaje a Buenos Aires, Soto recordó: "Déjame agradecer a toda la gente que hace el aguante, al intendente (de Junín) Mario Abed, por apoyarme siempre en mi carrera; y a la gente de Medrano, que es la que siempre está firme ahí haciendo el aguante. Estoy agradecido de corazón, siempre".
En pocas palabras
- Coki Soto: Defenderá el Título Sudamericano ligero frente a Denis Alejandro Fierro.
- Preparación: El púgil mendocino considera haber realizado una preparación