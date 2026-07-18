Joel Mafauad noqueó al venezolano Elías Hidalgo y retuvo el título Cono Sur de la AMB

La excelente preparación física de Mafauad le permitió levantarse y continuar con su trabajo ofensivo, que a la postre le dio el triunfo por demolición en el décimo y último capítulo del pleito.

El Tren, oriundo de Mendoza, planteó un trabajo de acción basado en la intensidad del castigo al cuerpo, y con combinaciones a la zona alta. Su rival, guapo, respondió a cada uno de los ataques y obligó al ex selección argentina a estrujar sus energías.

Pero el trabajo de Mafauad lo hizo crecer round a round y su rival se fue transformando en un partenaire que sólo aguantó hasta el round final, cuando una buena combinación a la zona alta y un gancho bajo lo mandó -exhausto- al tapete, y el árbitro decretó el nocaut técnico.

De esta forma, el récord de Joel Mafauad quedó en 15 peleas ganadas, 7 por KO; 2 derrotas y ningún empate.