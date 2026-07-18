El lasherino Joel Mafauad logró un trabajado triunfo en la pelea de boxeo internacional realizada este viernes por la noche en el Club Prado Español, de Villa Nueva, Córdoba y que fue televisada por ESPN. El pupilo de Pablo Chacón puso retener su faja de campeón Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo.
Joel Mafauad noqueó al venezolano Elías Hidalgo y retuvo el título Cono Sur de la AMB
El mendocino Joel Mafauad se repuso de una caída y pudo sacar por KOT al venezolano Hidalgo en la pelea realizada en Córdoba por el título regional de la AMB
El Tren Mafauad (66,600 kg), pupilo de Pablo Chacón, tuvo que reponerse de una caída ante el venezolano Elías Hidalgo (66,500) al inicio del pleito, que fue la pelea estelar de la velada organizada en la ciudad del Este de Córdoba. En el capítulo final -10° round- el mendocino pudo mandar a la lona al de Anzoátegui y el árbitro detuvo el pleito por el título regional de la AMB.
Triunfo con susto para Joel Mafauad, que crece en el boxeo internacional
El mendocino Joel Mafauad, de 29 años, tuvo que trabajar mucho ante el duro contendiente como el venezolano Elías Hidalgo (24), que sorprendió al pupilo de Chacón en pleno ataque, y el primer asalto lo mandó a la lona en un cruce con un gancho de derecha.
La excelente preparación física de Mafauad le permitió levantarse y continuar con su trabajo ofensivo, que a la postre le dio el triunfo por demolición en el décimo y último capítulo del pleito.
El Tren, oriundo de Mendoza, planteó un trabajo de acción basado en la intensidad del castigo al cuerpo, y con combinaciones a la zona alta. Su rival, guapo, respondió a cada uno de los ataques y obligó al ex selección argentina a estrujar sus energías.
Pero el trabajo de Mafauad lo hizo crecer round a round y su rival se fue transformando en un partenaire que sólo aguantó hasta el round final, cuando una buena combinación a la zona alta y un gancho bajo lo mandó -exhausto- al tapete, y el árbitro decretó el nocaut técnico.
De esta forma, el récord de Joel Mafauad quedó en 15 peleas ganadas, 7 por KO; 2 derrotas y ningún empate.
En pocas palabras
- Joel Mafauad: Retuvo el título Cono Sur de la AMB al noquear al venezolano Elías Hidalgo.
- Pelea: El mendocino se repuso de una caída y ganó por KOT en el décimo round en Córdoba.
- Récord: El boxeador dejó su marca en 15 triunfos (7 por KO), 2 derrotas y ningún empate.