La próxima semana vuelve a la acción Joel Mafauad, una de las más importantes promesas del boxeo profesional de Mendoza. El actual boxeador de la escudería de Pablo Chacón subirá al ring del club Prado Español de la ciudad de Villa Nueva, Córdoba exponiendo el Título Cono Sur AMB.
El Tren Joel Mafauad pelea el próximo viernes en un gran festival de boxeo profesional en Córdoba
El pugilista mendocino Joel Mafauad, campeón Latino OMB y Cono Sur AMB welter, se presenta en un festival televisado a realizarse en Villa Nueva, Córdoba
El Tren Mafauad se enfrenta el próximo viernes 17 de este mes al venezolano Elías Hidalgo, de 24 años (14-5-1, 12 KO), en uno de los pleitos del doble fondo de la velada que será televisada por el ciclo ESPN Knock Out y donde pondrá en juego el cetro regional de la Asociación Mundial de Boxeo.
Joel Mafauad defiende el Título Cono Sur AMB en Córdoba
El lasherino Joel Mafauad, campeón Cono Sur AMB y dueño del Título Latino OMB welter, con un récord de (14-2-0, 6 KO) estaba programado para combatir en Bogotá, Colombia o en el país, y terminó por decantarse esta última opción. El también ex integrante de la Selección Argentina -Los Cóndores-, con participación en la extinta World Boxing Series (Serie Mundial de Boxeo) busca peleas de carácter internacional para entrar en los rankings mundiales y conseguir así una chance mundialista.
"Estamos muy motivados y seguimos con el objetivo firme de seguir creciendo en el plano internacional, para poder llegar a mi sueño: pelear por el título mundial", expresó Mafauad.
Luego el púgil agregó: "Estamos muy motivados y trabajando sin descanso, y ya teníamos esta fecha confirmada, ya fuera en Colombia o Argentina, por lo que iniciamos hace más de un mes un entrenamiento más exhaustivo, acompañado por mi preparador físico, nutricionista, y el trabajo técnico con Pablo (Chacón)".
Coki Soto expone el Título Sudamericano en la FAB
Otra de las grande promesas mundialistas de la provincia, el medranino Alfredo Jorge Luis Soto, también tiene fecha confirmada para este mes de julio. Coki Soto expondrá su faja de campeón Sudamericano de peso ligero.
Con rival a designar, el también pupilo de Chacón pondrá en juego el título que obtuvo el pasado 14 de marzo en el estadio de la FAB, al vencer a Alexander Gustavo Domínguez por nocaut en el sexto asalto.
Coki peleará el próximo 25 de este mes en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB-, en calle Castro Barros 75, Almagro, CABA. La velada será televisada por el ciclo Boxeo de Primera, de TyC Sports.