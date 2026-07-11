El Tren Joel Mafauad pelea el próximo viernes en un gran festival de boxeo profesional en Córdoba

"Estamos muy motivados y seguimos con el objetivo firme de seguir creciendo en el plano internacional, para poder llegar a mi sueño: pelear por el título mundial", expresó Mafauad.

Luego el púgil agregó: "Estamos muy motivados y trabajando sin descanso, y ya teníamos esta fecha confirmada, ya fuera en Colombia o Argentina, por lo que iniciamos hace más de un mes un entrenamiento más exhaustivo, acompañado por mi preparador físico, nutricionista, y el trabajo técnico con Pablo (Chacón)".

Coki Soto expone su faja de campeón Sudamericano en la FAB. Foto: Gentileza TyC Sports/BDP

Coki Soto expone el Título Sudamericano en la FAB

Otra de las grande promesas mundialistas de la provincia, el medranino Alfredo Jorge Luis Soto, también tiene fecha confirmada para este mes de julio. Coki Soto expondrá su faja de campeón Sudamericano de peso ligero.

Con rival a designar, el también pupilo de Chacón pondrá en juego el título que obtuvo el pasado 14 de marzo en el estadio de la FAB, al vencer a Alexander Gustavo Domínguez por nocaut en el sexto asalto.

Coki peleará el próximo 25 de este mes en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB-, en calle Castro Barros 75, Almagro, CABA. La velada será televisada por el ciclo Boxeo de Primera, de TyC Sports.