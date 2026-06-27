Abraham Buonarrigo noqueó y Brisa Alfonzo salvó un empate en el boxeo profesional de Guaymallén

Tremendo cruce, donde Edilberto Fernández sacude con un recto de derecha, pero no puede evitar el gancho en la corta de Figueroa. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El pupilo de Pablo Chacón tuvo que aplicar un ataque cauteloso, pero que fue constante, para sacar réditos frente a un enmarañado pero duro contrincante, al que pudo tirar en el cuarto round, pero que se levantó para seguir dando batalla. Los jueces fallaron así: Julio Prudencio, 60-54; Miguel Leiva, 58-55; y Luciana Robles, 57-54.

La Bestia Castro ganó con lo justo

La Bestia Damián Castro (63,500) no pudo noquear como de costumbre, y fue exigido al máximo por un prolijo e intenso santafesino Claudio Quiroga (igual peso), llegando a las tarjetas y festejando un triunfo ajustado en fallo mayoritario. El fallo fue así: Miguel Leiva, 39-37, Luciana Robles, 39-37; y Salvador Núñez, 38-38.

La zurda en gancho de Damián Castro abrió el camino al triunfo, ante la imposibilidad de sacudir con su potente derecha. Vibrante y técnico duelo con Claudio Quiroga. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El triunfo del pupilo de Matías Lucero, en Villa Seca, se plasmó en la segunda parte de la pelea pactada a cuatro rounds. En el inicio el santafesino Claudio Quiroga sorprendió con una ofensiva constante que dejó sin distancia al local. Con el correr de los minutos Castro pudo resolver y meter sus potentes manos, que en el tercero y cuarto round pusieron en aprietas a Quiroga.

Lautaro González y un prolijo triunfo del Sencillo

El lasherino Lautaro el Sencillo Daniel González desplegó su estilo atildado, sumó velocidad y convicción y dejó sin revancha al chivilcoyense José Luis Del Porto y, aunque trabajó para sacarlo antes del límite, se llevó una buen triunfo en fallo unánime. Allí los jueces Robles, Núñez y Prudencio calcaron el 40-36 para González.

Este pleito era revancha del que sostuvieron ambos el 20 de marzo pasado en la Unión Vecinal Zapata, Las Heras, donde también el triunfo fue del local, aunque en esa oportunidad lo pudo tirar al bonaerense en el segundo round.

David Monti y un electrizante KOT2 ante Martín Ariste Unzaga

El maipucino David Monti (51,000) abrió la velada de boxeo profesional -hubo buena peleas amateurs en la previa- sacudiendo al Poliguay con un electrizante nocaut técnico en el segundo round sobre el santiagueño Martín Ariste Unzaga (51,400).

Desde el inicio salió a buscar el triunfo el bravo santiagueño Ariste, pero su impronta generó huecos en su defensa, bien aprovechados por el Dogo Monti, que el segundo round pudo castigar arriba y dejar a su rival colgando de la segunda cuerda, haciendo que el árbitro Pedro Busto no iniciara la cuenta y decretara el nocaut técnico directamente.