Brisa Alfonzo: la campeona que levanta la bandera del boxeo profesional mendocino y busca un título de la AMB

Brisa Alfonzo comenzó de muy joven su carrera boxística y rompió los moldes del pugilismo femenino, siendo hoy una de las pocas profesionales que tiene Mendoza. Este viernes enfrenta a la boliviana Melissa Bascope por un título internacional en la velada Cuna de Campeones 6, a realizarse en el estadio Vicente Polimeni de Las Heras.
Celebrando este miércoles el Día de la Boxeadora Argentina, recordando la emisión de la FAB de la primera licencia para una pugilista -Marcela la Tigresa Acuña-, Brisa habló de su inminente pleito por el título Fedelatin de la AMB, su día a día y su futuro.
Embed - Charla íntima con Brisa Alfonzo previo a su pelea por el título Fedelatin AMB de boxeo profesional
Presente y futuro de Brisa Alfonzo en el boxeo profesional
En lo boxístico y noticioso, la lasherina que entrena en el gimnasio de Pablo Chacón, habló sobre su pelea de este viernes en el estadio Vicente Polimeni, su convenio con la promotora Pandolfino Box, su día a día y sus muchas actividades, reflejo de una alma inquieta y que busca el crecimiento integral en forma permanente.
La Chinita será coprotagonista de Abraham Buonarrigo en la velada Cuna de Campeones 6, que se realiza este viernes en el Polimeni de Las Heras, dentro de una cartelera extensa y de alto nivel.
Embed - Charla íntima con la boxeadora Brisa Alfonzo previo a su combate por el título Fedelatin AMB
Recientemente recibida de Grafóloga, ha decidido seguir sus estudios terciaros en la materia, contó que además trabaja de community manager en una conocida pizzería, entrena doble turno y, sobre todo disfruta su día a día.
Brisa Alfonzo quiere ir paso a paso en el boxeo, ya es campeona argentina superpluma, buscará el Fedelatin de la AMB de la misma categoría, y si bien quiere ser campeona mundial, no se apura. "Disfruto día a día cada momento de mi carrera", dijo.