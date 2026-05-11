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Habló de varios temas

Mascherano contó cómo llega Messi al Mundial: su opinión sobre la Selección argentina

El entrenador Javier Mascherano habló por primera vez tras su salida de Inter Miami. Se refirió a Messi y a la Selección argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Javier Mascherano habló de la actualidad de Lionel Messi.

Javier Mascherano habló de la actualidad de Lionel Messi.

El entrenador Javier Mascherano rompió el silencio. El Jefecito habló por primera vez tras su salida de Inter Miami y tocó varios temas, entre otros, contó cómo ve astro Lionel Messi -a quien dirigió en el equipo estadounidense y con quién fue compañero- y a la Selección argentina de cara al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Después de un mes después de haber renunciado a su cargo de DT del Inter Miami, Javier Mascherano habló de varios temas.

Javier Mascherano
Mascherano habl&oacute; de la Selecci&oacute;n argentina.

Mascherano habló de la Selección argentina.

Macherano participó de un evento especial el domingo en México donde los hinchas pudieron ver el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Fue consultado sobre si le gustaría dirigir en ese país y respondió: "Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no?".

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"Es una liga competitiva con buenos jugadores, equipos fuertes y partidos entretenidos. Su formato también es interesante. Tendremos que ver cómo termina el campeonato este año. Hay muchos entrenadores argentinos en la Liga MX, y esa es otra razón por la que la sigo de cerca", dijo Masche.

Javier Mascherano - Lionel Messi
Mascherano le daba indicaciones a Messi.

Mascherano le daba indicaciones a Messi.

Qué dijo Mascherano sobre Messi y la Selección argentina

Mascherano también respondió a una pregunta sobre cómo vio al capitán de la Selección argentina Lionel Messi en los últimos entrenamientos con el Inter Miami y cómo cree que llegará al Mundial. "Bien, bien. siempre se ve bien", dijo.

A tan solo un mes para el arranque del Mundial, el Jefecito mostró su expectativa por la participación de la Selección argentina, que fuie campeona del mundo en Qatar 2022: "La mayoría de los sudamericanos que juegan en Europa siempre terminan siendo determinantes para sus respectivas selecciones. Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos".

"Obviamente, no es fácil, pero Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas", añadió.

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