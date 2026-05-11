Mascherano contó cómo llega Messi al Mundial: su opinión sobre la Selección argentina

Macherano participó de un evento especial el domingo en México donde los hinchas pudieron ver el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Fue consultado sobre si le gustaría dirigir en ese país y respondió: "Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FrancoPanizo/status/2053807600827838469&partner=&hide_thread=false Former Inter Miami head coach Javier Mascherano made his first public appearance (down in Mexico) since departing the team.



He was asked about Lionel Messi’s state ahead of World Cup:



“Good. Good. Truthfully, he always looks good.”#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/LL8vS5boWg — Franco Panizo (@FrancoPanizo) May 11, 2026

"Es una liga competitiva con buenos jugadores, equipos fuertes y partidos entretenidos. Su formato también es interesante. Tendremos que ver cómo termina el campeonato este año. Hay muchos entrenadores argentinos en la Liga MX, y esa es otra razón por la que la sigo de cerca", dijo Masche.

Javier Mascherano - Lionel Messi Mascherano le daba indicaciones a Messi.

Qué dijo Mascherano sobre Messi y la Selección argentina

Mascherano también respondió a una pregunta sobre cómo vio al capitán de la Selección argentina Lionel Messi en los últimos entrenamientos con el Inter Miami y cómo cree que llegará al Mundial. "Bien, bien. siempre se ve bien", dijo.

A tan solo un mes para el arranque del Mundial, el Jefecito mostró su expectativa por la participación de la Selección argentina, que fuie campeona del mundo en Qatar 2022: "La mayoría de los sudamericanos que juegan en Europa siempre terminan siendo determinantes para sus respectivas selecciones. Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos".

"Obviamente, no es fácil, pero Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas", añadió.