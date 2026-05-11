Un mendocino y muchas sorpresas en la prelista de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi Lionel Messi está en la prelista de convocados para la Copa del Mundo 2026 pese a que aún no confirmó su presencia.

Tomás Aranda y Milton Delgado también dieron la nota al aparecer en la lista de convocados a la Selección argentina ya que, hasta el momento, se desconocía que el cuerpo técnico los tenía en su órbita de seguimiento. Ambos han formado parte de las juveniles de la Albiceleste mientras que Aranda tuvo, además, oportunidad de entrenar con la Mayor en la última fecha FIFA pero nunca habían sido convocados.

Franco Mastantuono - de temporada irregular en el Real Madrid- también fue convocado, al igual que Gianluca Prestianni, sancionado por la FIFA por conducta discriminatoria contra Vinicius en la Champions League. Scaloni decidió convocarlo pese a que no podrá disputar los dos primeros partidos por tener que cumplir la sanción que, primeramente le impuso la UEFA de seis partidos punitorios aunque tres de cumplimiento efectivo (ya cumplió uno, le quedan dos. Los otros tres quedan en suspenso).

Scaloni también convocó a Facundo Cambeses, arquero de Racing que ya había sido convocado a la última ventana FIFA y a Gabriel Rojas, también de la Academia con presencia en la última fecha de amistosos internacionales.

zaid romero godoy cruz Zaid Romero es el mendocino que está en la prelista de convocados a la Selección argentina rumbo al Mundial 2026.

El Flaco López, delantero de Palmeiras, y Alejandro Garnacho, actualmente en el Chelsea, también pelean por un lugar en la próxima Copa del Mundo 2026. Lionel Messi por supuesto que aparece como figura estelar pese a que aún no ha confirmado su presencia en la cita mundialista venidera.

La prelista completa de convocados a la Selección argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio