Un mendocino y muchas sorpresas en la prelista de la Selección argentina rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi
Lionel Messi está en la prelista de convocados para la Copa del Mundo 2026 pese a que aún no confirmó su presencia.
Tomás Aranda y Milton Delgado también dieron la nota al aparecer en la lista de convocados a la Selección argentina ya que, hasta el momento, se desconocía que el cuerpo técnico los tenía en su órbita de seguimiento. Ambos han formado parte de las juveniles de la Albiceleste mientras que Aranda tuvo, además, oportunidad de entrenar con la Mayor en la última fecha FIFA pero nunca habían sido convocados.
Franco Mastantuono - de temporada irregular en el Real Madrid- también fue convocado, al igual que Gianluca Prestianni, sancionado por la FIFA por conducta discriminatoria contra Vinicius en la Champions League. Scaloni decidió convocarlo pese a que no podrá disputar los dos primeros partidos por tener que cumplir la sanción que, primeramente le impuso la UEFA de seis partidos punitorios aunque tres de cumplimiento efectivo (ya cumplió uno, le quedan dos. Los otros tres quedan en suspenso).
Scaloni también convocó a Facundo Cambeses, arquero de Racing que ya había sido convocado a la última ventana FIFA y a Gabriel Rojas, también de la Academia con presencia en la última fecha de amistosos internacionales.
zaid romero godoy cruz
Zaid Romero es el mendocino que está en la prelista de convocados a la Selección argentina rumbo al Mundial 2026.
El Flaco López, delantero de Palmeiras, y Alejandro Garnacho, actualmente en el Chelsea, también pelean por un lugar en la próxima Copa del Mundo 2026. Lionel Messi por supuesto que aparece como figura estelar pese a que aún no ha confirmado su presencia en la cita mundialista venidera.
La prelista completa de convocados a la Selección argentina para el Mundial 2026
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio