Barcelona se coronó campeón en el clásico ante el Real Madrid: cuántos títulos tiene el equipo culé

Pese a la ausencia por lesión de Lamine Yamal, los 14 puntos de ventaja (91 contra 77) no solo son inalcanzables a 3 fechas del cierre del campeonato, sino que marcan con elocuencia la clara diferencia que hubo entre uno y otro equipo durante la temporada entre los dos gigantes del fútbol español.

Embed - BARCELONA se corona CAMPEÓN de LIGA tras LIQUIDAR al REAL MADRID por 2-0 en EL CLÁSICO | La Liga

Sin chances de obtener un título y tras vivir horas de mucha tensión en el vestuario, el Real Madrid no fue rival para el Barcelona y afrontó este partido sin Mbappé entre los convocados y con solo 11' de acción para Franco Mastantuono.

El festejo de Messi en las redes sociales

Lionel Messi adhirió a través de las redes sociales a los festejos del Barcelona, el club en el que jugó gran parte de su carrera, y luego el DT Hansi Flick reveló: "Messi llamó para ofrecer sus condolencias tras el fallecimiento de mi padre. También envió su apoyo y mejores deseos de cara al partido de hoy. Es una verdadera leyenda dentro y fuera del campo".

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Los números de una nueva conquista del Barcelona en La Liga