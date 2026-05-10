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Barcelona se coronó campeón en el clásico ante el Real Madrid: cuántos títulos tiene el equipo culé

Barcelona se dio el gusto de consagrarse campeón de La Liga española ganándole el clásico al Real Madrid, en el Camp Nou

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Barcelona se coronó campeón.

Barcelona se coronó campeón.

Barcelona coronó una temporada de claro predominio y se dio el gusto de consagrarse campeón de La Liga española ganándole el clásico al Real Madrid, en el Camp Nou.

El inglés Marcus Rashford y Ferrán Torres, en los primeros 20', marcaron los goles del conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick cuyo padre falleció horas antes del encuentro.

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Barcelona se coronó en el clásico ante el Real Madrid.

Barcelona se coronó en el clásico ante el Real Madrid.

Pese a la ausencia por lesión de Lamine Yamal, los 14 puntos de ventaja (91 contra 77) no solo son inalcanzables a 3 fechas del cierre del campeonato, sino que marcan con elocuencia la clara diferencia que hubo entre uno y otro equipo durante la temporada entre los dos gigantes del fútbol español.

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Sin chances de obtener un título y tras vivir horas de mucha tensión en el vestuario, el Real Madrid no fue rival para el Barcelona y afrontó este partido sin Mbappé entre los convocados y con solo 11' de acción para Franco Mastantuono.

El festejo de Messi en las redes sociales

Lionel Messi adhirió a través de las redes sociales a los festejos del Barcelona, el club en el que jugó gran parte de su carrera, y luego el DT Hansi Flick reveló: "Messi llamó para ofrecer sus condolencias tras el fallecimiento de mi padre. También envió su apoyo y mejores deseos de cara al partido de hoy. Es una verdadera leyenda dentro y fuera del campo".

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Los números de una nueva conquista del Barcelona en La Liga

  • Barcelona ganó su título número 29 y quedó a 7 del Real Madrid en el historial
  • El Barcelona ha ganado 19 de las últimas 36 ediciones de La Liga contra 11 del Madrid y 6 del resto de los equipos españoles.
  • Fue el triunfo 106 de los catalanes en el clásico e igualó el historial entre ambos.
  • Es la segunda vez en la historia que un equipo se consagra campeón de la La Liga en el clásico y la segunda vez que un equipo se corona frente al Real Madrid.

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