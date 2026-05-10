Barcelona se coronó campeón en el clásico ante el Real Madrid: cuántos títulos tiene el equipo culé

Barcelona coronó una temporada de claro predominio y se dio el gusto de consagrarse campeón de La Liga española ganándole el clásico al Real Madrid, en el Camp Nou.
Barcelona coronó una temporada de claro predominio y se dio el gusto de consagrarse campeón de La Liga española ganándole el clásico al Real Madrid, en el Camp Nou.
El inglés Marcus Rashford y Ferrán Torres, en los primeros 20', marcaron los goles del conjunto dirigido por el alemán Hansi Flick cuyo padre falleció horas antes del encuentro.
Pese a la ausencia por lesión de Lamine Yamal, los 14 puntos de ventaja (91 contra 77) no solo son inalcanzables a 3 fechas del cierre del campeonato, sino que marcan con elocuencia la clara diferencia que hubo entre uno y otro equipo durante la temporada entre los dos gigantes del fútbol español.
Sin chances de obtener un título y tras vivir horas de mucha tensión en el vestuario, el Real Madrid no fue rival para el Barcelona y afrontó este partido sin Mbappé entre los convocados y con solo 11' de acción para Franco Mastantuono.
Lionel Messi adhirió a través de las redes sociales a los festejos del Barcelona, el club en el que jugó gran parte de su carrera, y luego el DT Hansi Flick reveló: "Messi llamó para ofrecer sus condolencias tras el fallecimiento de mi padre. También envió su apoyo y mejores deseos de cara al partido de hoy. Es una verdadera leyenda dentro y fuera del campo".