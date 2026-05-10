La fiesta de los hinchas de Huracán Las Heras en el Estadio General San Martín

Así lo vivió Fran, quien llegó en familia a la cancha, con una bolsa de papelitos para tirar y reconoció: "mi papá es hincha, yo también soy hincha y a Huracán lo quiero mucho".

La fiesta de los hinchas de Huracán Las Heras

El encuentro entre Huracán Las Heras y Deportivo Rincón corresponde a la octava fecha del Torneo Federal A donde el Globo mendocino y el León patagónico animan la Zona 3, donde también están San Martín y FADEP.

Embed - El ingreso de Huracán ante Deportivo Rincón

Hugo Carrizo, ex capitán del Globo, dijo presente en el General San Martín

Hugo Carrizo, ex jugador del Globo, también llegó dispuesto a disfrutar de una tarde de fútbol alentando a Huracán: "He venido a todos los partidos de este torneo y he visto que Huracán ha ido mejorando de a poco. Creo que cambió la actitud a los primeros partidos y eso es lo que caracteriza, o lo que tiene que caracterizar, al jugador de Huracán. Cuando no te salen las cosas hay que dejar un poquito más. Y creo que este grupo lo ha demostrado y lo va a demostrar ahora seguramente. Lo veo muy bien al equipo, con muchas ganas y con un técnico que tiene experiencia en la categoría".

Embed - Hugo Carrizo ex jugador de Huracán Ls Heras

Con pasado como jugador y capitán del equipo que logró el ascenso, Carrizo afirmó: "Te llena de orgullo venir a la cancha y que la gente por ahí te reconozca o te salude. Es muy gratificante para mí como persona, me siento bien y espero que este año se den las cosas para ascender"

Sobre el estadio General San Martín, hugo explicó: "Es un lugar muy lindo donde tengo los mejores recuerdos y dónde puedo seguir viniendo siempre y estar muy tranquilo".